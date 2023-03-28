В Канске состоится фестиваль «Столица здоровья»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Здоровый образ жизни с пеленок и активное долголетие – главные темы фестиваля, который пройдет в Канске 15 апреля 2023 года на двух основных площадках – в Доме спорта «Текстильщик» и в Молодежной библиотеке.

Организаторы - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и компания «Губернские аптеки».

Самые юные горожане от 8 месяцев до 4 лет, их родители, бабушки и дедушки станут участниками фирменного семейного праздника «Комсомолки» - «Карапузы, на старт!», который состоится 15 апреля в Доме спорта «Текстильщик». Необходима регистрация, все подробности здесь.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Образовательная площадка фестиваля откроется в Молодежной библиотеке Канска на пл. Коростылева, 1 и будет работать с 14.00 до 17.00.

Программа

14.00 - 15.00 - лекции об активном долголетии, государственных программах лекарственного обеспечения, современных электронных сервисах – рецептах и сертификатах для льготополучателей разных категорий.

15.00 -16.30 - работа площадок профилактических осмотров «Ваше здоровье», дегустаций, презентаций и индивидуальных консультаций.

На консультациях можно будет пообщаться со специалистами учреждений соцобслуживания о государственных услугах для пожилых людей в части ухода и заботы. Сотрудники отделения Социального фонда России по Красноярскому краю ответят на вопросы об электронных сертификатах на приобретение технических средств реабилитации.

16.30 - чаепитие «Рецепты активного долголетия».

Горожане серебряного возраста поделятся, что им помогает поддерживать физическое здоровье и бодрость духа.

Все гости фестиваля получат журнал о здоровом образе жизни в серебряном возрасте.

В течение всего дня в библиотеке будет работать площадка утилизации ненужных лекарств.

В 2023 году фестиваль пройдет в десяти городах Енисейской Сибири и объединит тех, кто хочет как можно дольше оставаться здоровым, и тех, кто готов в этом помочь. После Канска «Столицей здоровья» 3 июня станет город Назарово, 17 июня - Ачинск.

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фестиваль проходит в Канске при поддержке администрации г. Канска, Центральной библиотечной системы г. Канска, Дома спорта «Текстильщик», Центра семьи «Канский», «Комплексного центра социального обслуживания населения «Восточный», Канского педагогического колледжа.

Партнеры фестиваля - министерство здравоохранения и министерство социальной политики Красноярского края, ВОД «Волонтеры-медики», Красноярский краевой Совет ветеранов, отделение Социального фонда России по Красноярскому краю, Красноярский краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, краевой Центр развития семейных форм воспитания, Автоинспекция Красноярского края.

Вопросы о фестивале можно отправлять на почту office.kraskp@phkp.ru.