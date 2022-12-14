Единогласное «Да!»: Краевой парламент принял бюджет трехлетки

Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Финал года в стенах Законодательного Собрания края выдался насыщенным и активным. Помимо традиционной непрерывной работы, связанной с исполнением текущего бюджета и принятием бюджета будущего, парламентарии внесли ясность во многие жизненно важные сферы жизни - от вопросов использования недр до поддержки одной из самых многочисленных групп наших земляков – садоводов и огородников.

МЕЖДУ ПЕРВЫМ И ВТОРЫМ ЧТЕНИЯМИ

Бюджет региона принят во втором чтении, причем единогласно. На протяжении двух месяцев после внесения проекта главного финансового документа края в парламент в отраслевых комитетах велась активная работа с избирателями, синхронизировались с задачами в территориях, основные параметры детально обсуждались профильными министерствами и ведомствами, прошли публичные слушания. Цель – максимально учесть новые потребности и перспективные планы по всем отраслям жизни края.

В предыдущих материалах мы уже обращали внимание читателей, что несмотря на внешнее санкционное давление и сложную экономическую ситуацию, региональный бюджет остается социально направленным, ориентированным на людей. И в то же время это бюджет развития нашего края. Только в капитальную инфраструктуру «вольется» порядка 70 млрд в рублей – это под две сотни новых объектов социальной сферы, медицины, образования, а также дороги, мосты, благоустройство.

Одновременно, край находится в числе лидеров по вопросам разнообразной поддержки участников СВО и их семей. Благодаря задаче, поставленной губернатором и поддержанной краевыми депутатами, на оказание помощи в «резерв» заложено около 4.5 млрд рублей.

КОНКРЕТНО:

На 2023 год утвержденные доходы регионального бюджета составляют 344 млрд рублей, расходы — 389 млрд рублей. Главное изменение законопроекта ко второму чтению — распределение поправки, внесенной правительством края в конце ноября. Деньги пойдут, прежде всего, на социально значимые цели. Поправка существенно увеличивает расходы по следующим отраслям:

- на медицину +4 млрд рублей,

- на соцполитику +3,2 млрд рублей,

- на образование +1,8 млрд рублей,

- на экологию +1,4 млрд рублей.

Отметим, что правительство согласилось с большинством предложений депутатского корпуса. Это позволило обратить дополнительное «финаносовое внимание» на льготные лекарства и строительство детской многопрофильной больницы в Красноярске, поддержку аграриев, ремонт аварийных школ и социальных учреждений, содержание дорог, обновление сельских учреждений культуры, улучшение экологии, поддержку муниципальных образований, благоустройство и многое другое.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания Красноярского края:

- Бюджет на 2023-2025 годы поддержан депутатами единогласно. Такая консолидированная позиция всех фракций, входящих в краевой парламент, говорит о том, что бюджетом края решаются главные задачи. Это сбалансированный документ, в котором основной объем расходов относится к социальной сфере — зарплаты работников бюджетной сферы, содержание системы краевых учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта. Более 60% всех расходов пойдет именно на эти вопросы. При этом, несмотря на напряженные условия формирования бюджета, сохраняются приоритеты развития, необходимые средства направлены на краевую инфраструктуру, дорожное строительство, создание новых социальных учреждений. Более 126 млрд рублей пойдет на поддержку муниципальных образований края и решение вопросов местного значения. Депутатским корпусом и органами исполнительной власти проделана серьезная работа, чтобы в нынешних реалиях получился высококачественный главный финансовый документ — основа для улучшения жизни людей в нашем крае.

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания Красноярского края. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

УСТОЙЧИВЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Руководители профильных комитетов и фракций Законодательного Собрания края, комментируя принятый в окончательном чтении бюджет, обращают внимание на главные особенности: отражение сегодняшней ситуации, устойчивость, внимание к людям.

Владимир Чащин, председатель комитета по бюджету, госсобственности и защите прав граждан. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Владимир Чащин, председатель комитета по бюджету, госсобственности и защите прав граждан:

- Еще раз подчеркну, что бюджет Красноярского края является устойчивым, доходы и расходы увеличены по отношению к прошлому году, а программные цели и задачи финансово обеспечены. Более того, бюджет развития существенно увеличен — около 70 млрд рублей будет направлено на объекты капитального строительства. Отдельное внимание уделено нашей медицине: ожидаем, что в следующем году будут введены в эксплуатацию две новые поликлиники в Красноярске, а в обозримом будущем — детская многопрофильная больница, деньги на ее строительство уже заложены. Также надо сказать, что у правительства края должны быть необходимые средства для решения не только программных, но и оперативных, безотлагательных задач. Такая возможность законом предусмотрена, поэтому Резервный фонд правительства увеличен до 4,5 млрд рублей. Мы понимаем, что впереди сложный и ответственный период, финансовые ресурсы нужно предусмотреть.

Илья Зайцев, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Илья Зайцев, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике:

- Это бюджет, который предполагает и решение насущных проблем, и уверенное движение вперед, чего долгое время добивались и губернатор края, и депутаты. По объектам выделил бы строительство детской многопрофильной больницы в Красноярске, к нему подключилась и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также нового корпуса детской инфекционной больницы вместо больницы на ул. Тельмана. Планируется возведение поликлиник в Северном, в Свердловском районе Красноярска, ряда других объектов, плановое проведение капитальных ремонтов. Не останется без внимания и тема, которая остро стоит всегда, — лекарственное обеспечение жителей края. Впервые регион заходит в новый год с суммой без дефицита на лекарственное обеспечение, и в начале года сбоев с обеспечением льготными лекарствами быть не должно. Характеризуя социальную поддержку населения, отмечу, что самые существенные средства предусмотрены на единое пособие, которое начнет начисляться с 1 января как в крае, так и во всей стране. Оно закрывает период от постановки женщины на учет на ранних сроках беременности до достижения ребенком 18 лет.

Андрей Новак, вице-спикер, руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании:

- Сегодня коммунисты поддержали проект краевого бюджета. Во время его рассмотрения в первом чтении фракция воздержалась, поскольку было немало вопросов, которые между чтениями были доработаны. В законе большое внимание уделено социальной защите населения, развитию муниципальных образований и господдержке АПК. Внутри главного финансового документа есть бюджет развития, и он заметно больше, чем в 2022 году. Увеличен Резервный фонд. Принятый краевой бюджет отвечает всем требованиям текущего момента.

Егор Васильев, председатель комитета по экономике и налоговой политике. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Егор Васильев, председатель комитета по экономике и налоговой политике:

- Мы видим укрепление базовых направлений — дополнительные 200 млн на муниципальные дороги и 200 млн рублей на региональные дороги. Почти 20 млрд рублей у нас теперь составляет Дорожный фонд края. То же самое можно сказать по цифровизации труднодоступных поселков, где интернет и связь — это самое важное, в поправке также добавлены средства. Еще из дополнительных крупных затрат — проекты, связанные с транспортной инфраструктурой Красноярска, в том числе электрическим, легкорельсовым, общественным транспортом. Выделено еще более полумиллиарда рублей на закупку современного транспорта.

Бюджет, при всей его базовой важности, стал не единственной темой для обсуждения на минувшей сессии. Народные избранники приняли ряд важных решений и по другим направлениям.

НЕДРА НАШИ

Закон «О недропользовании в Красноярском крае» дополнили поправками, которые разработали краевые депутаты. Ключевая тема – более пристальное внимание к ресурсам для благ экономики. И, что важно, сегодня краевой закон приводится в соответствие с федеральными новеллами, принятыми в июне.

Так, пользователями недр могут быть только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации. Ранее пользователями недр могли быть иностранные граждане и юридические лица.

По словам председателя комитета по природным ресурсам и экологии Виталия Дроздова: «По сути дела речь идет о мобилизации нашей экономики. Недра должны быть под нашим контролем и без лишних проволочек использоваться для расширения инфраструктуры Транссибирской магистрали».

Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Кроме этого, отныне органы государственной власти Красноярского края могут без аукциона предоставлять права пользования участком недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. В свою очередь, заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Юрий Захаринский – один из разработчиков поправок – отметил, что для Красноярского края закон не технический, а принятые изменения очень важны в связи с тем, что протяженность Транссибирской магистрали в регионе составляет свыше 1100 километров.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ – САДОВОД

Пожалуй, самая многочисленная «армия» наших земляков – владельцы дачных и садовых участков – сегодня существенно расширяет возможности для обустройства жизни на земле. Депутаты поддержали поправки в закон края «О государственной поддержке садоводства и огородничества в Красноярском крае». Документ предусматривает увеличение размера грантов в форме субсидии некоммерческим товариществам на развитие инфраструктуры территорий.

Напомним, программа грантовой поддержки садоводов действует в крае с 2017 года. От старта программы и до сегодняшнего дня дачные и садовые товарищества могли претендовать на получение двух видов грантов на развитие. Гранты на приобретение оборудования, строительных материалов для проведения работ по ремонту дорог, объектов водоснабжения, электросетевого хозяйстваремонт дорог, водоснабжение и решение вопросов с электричеством – до 100 тыс. рублей, а также гранты в форме субсидий некоммерческим товариществам на развитие инфраструктуры - до 2 млн рублей. Теперь, начиная со следующего года, суммы по этим видам поддержки вырастут, соответственно, со 100 до 200 тыс. рублей. и с 2 до 3 млн в рублей.

На эти цели в бюджете 2023 года предусмотрено свыше 130 млн рублей. Прием заявок на гранты координирует министерство сельского хозяйства и торговли края.

Отметим, что вручение сертификатов садоводам в этом году прошло на празднике День урожая при участии председателя комитета по делам села и агропромышленной политике Владислава Зырянова.

ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ СВО

Губернатор края в срочном порядке инициировал принятие поправки, расширяющей круг лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты, которую депутаты поддержали на сессии сразу в двух чтениях. Оперативная проработка этого вопроса позволит семьям служащих национальной гвардии получать ежемесячную выплату уже в декабре.

Необходимость изменений в закон продиктована требованием времени. Как рассказала об изменениях министр социальной политики Ирина Пастухова, такая выплата предусмотрена Законом края «О дополнительных мерах социальной поддержки детей военнослужащих и лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, погибших при участии в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины».

Теперь льготную категорию расширили, и право на получение выплаты предоставляется и детям лиц, проходивших службу в органах внутренних дел Российской Федерации, погибших при участии в специальной военной операции.

Напомним, в октябре 2022 года в результате ракетного обстрела в Херсонской области погибли сотрудники органов внутренних дел Красноярского края, находившиеся в служебной командировке. У погибших сотрудников остались трое несовершеннолетних детей. Новый законопроект позволит оперативно предоставить семьям меры социальной поддержки.

ВНИМАНИЕ К ТЕРРИТОРИЯМ

Говоря о возросших параметрах бюджета края с учетом внесенной правительством поправки, нужно иметь в виду: его социальная направленность выражается в том, что деньги в конечном счете дойдут до каждого человека, а заложенный вектор развития региона затронет все наши муниципалитеты. К слову, в рамках обсуждения бюджета края на будущую трехлетку вопросу поддержки территорий уделили отдельное внимание.

Если в целом охарактеризовать перечень направлений, которые будут профинансированы уже со следующего года, то отметим - дополнительные федеральные средства будут направлены на национальные проекты. В том числе на социальные выплаты гражданам, модернизацию системы образования, горячее питание школьников, на поддержку социальной сферы и агропромышленного комплекса. А краевые деньги распределены большей частью на поддержку социальной сферы: здравоохранения, образования, социальную политику региона. Поддержка будет также оказана отдельным отраслям экономики: агропромышленному и транспортному комплексу, дорожному хозяйству; модернизации и развитию объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований, мерам пожарной безопасности.

И главное: на 50 млн рублей увеличены субсидии муниципальным образованиям. Они пойдут на повышение качества работы локальных учреждений и предоставление новых муниципальных услуг. Дополнительные 20 млн будут направлены на реализацию проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта. Например, на проведение конкурса «Инициатива жителей — эффективность в работе».

Кроме того, на 5 млн рублей выросло финансирование программы «Содействие развитию гражданского общества», еще 10 млн рублей дополнительно будет направлено на мероприятия программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края».

Депутаты высказали мнения и относительно сфер, на которые жители в территориях сейчас особенно обращают внимание. Так, заместитель председателя профильного комитета Галина Ампилогова, подводя итог дискуссии, отметила: в целом вопросы развития муниципальных образований нашли отражение в главном финансовом документе края. В то же время комитет продолжит держать на контроле проблемы местного самоуправления и вносить предложения по их своевременному решению. В свою очередь Вера Оськина напомнила о необходимости развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях, а Александр Ратахин — о приобретении спецавтотранспорта для муниципальных образований и о субсидировании краевых авиаперевозок. Депутат от Лесосибирска Евгений Петренко напомнил о необходимости не ослаблять контроль за содержанием муниципальной дорожной сети.

Также краевые избранники выступили с предложением к региональному правительству рассмотреть в будущем вопрос предоставления субсидий на предоставление муниципальных услуг, о капитальном ремонте территориальных отделов ЗАГС, о внедрении видеонаблюдения в школах и на ряд других вопросов.