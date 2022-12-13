«Разжигал костер бензином»: спасатели вывезли вертолетом из тайги мужчину с сильными ожогами лица

Фото: МЧС

В Туве спасатели МЧС эвакуировали вертолетом мужчину с термическими ожогами лица, рук и ног. Он получил их, пытаясь разжечь костер – на морозе у него никак не получалось добыть огонь, и 33-летний тувинец не придумал ничего лучше, кроме как плеснуть в кострище бензином.

Мужчина получил серьезные ожоги, но смог вызвать помощь – он дозвонился на дежурную линию поисково-спасательного отряда, а те выслали на место вертолет санавиации Ми-8.

В рейс вылетели врачи, спасатели МЧС и местная команда с поисково-спасательной базы. Поскольку сесть в тайге было невозможно, спасатели провернули беспарашютное десантирование – высадились с вертолета на лебедке. Так же, с помощью троса, в вертолет подняли пострадавшего мужчину.

В МЧС сообщили, что пострадавшего доставили в аэропорт Кызыла, где его уже ждала карета скорой помощи. Врачи домчали тувинца до Республиканской больницы № 1, а там его госпитализировали в ожоговое отделение.