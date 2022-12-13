В Красноярском крае на уроке химии во время эксперимента взорвалась колба, 8 детей пострадали. Фото: прокуратура

Урок химии в средней школе: на столе стоит штатив-держатель, к нему прикреплена стеклянная колба. Педагог комментирует, что происходит. Ученики девятиклассники подошли к столу, кто-то совсем вплотную, и внимательно наблюдают. Один из ребят снимает все на телефон. Что-то пошло не по плану, когда из колбы повалил белый дым.

- Подставляю пробирку… ух ты, газ у меня, - преподаватель вроде как удивился, но продолжил – поднес свечу, чтобы наглядно показать ученикам, какой газ выделяется. Секунда – и стеклянная колба с треском лопается и разлетается на куски.

- Кого-нибудь задело?

Голос за кадром:

- Да.

Все это произошло в сельской школе в Ужурском районе Красноярского края еще 15 сентября. Урок химии вел директор школы. По такой вот неосторожности ситуация не просто вышла из-под контроля: восемь учеников получили токсичное отравление и обратились в медицинское учреждение. Трем из них было хуже остальных, поэтому они некоторое находились под наблюдением врачей.

Прокуратура сразу же организовала проверку, чтобы выяснить причины случившегося. Даже посмотрев видео, можно сделать определенные выводы: дети не остались сидеть за партами, а подошли во время опыта слишком близко к столу. К тому же на них не было защитных масок, которые должны защищать не только дыхательные пути, но и глаза. Вдобавок, сам опыт проводился не в вытяжном шкафу.

В результате директору объявлен выговор, его оштрафовали на 10 тысяч рублей. Теперь он больше не ведет уроки химии. Родители одного из пострадавших учеников направили в суд иск о взыскании моральной компенсации со школы, - рассказали "Комсомольской правде"-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.