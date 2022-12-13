Как я спасала «картонного» мальчика

Тот самый "мальчик", правда ранним утром Фото: Юлия КОВАЛЬ

Довольно часто я колешу на собственном автомобиле по близлежащим к Красноярску районам и поселкам. В этот раз некоторые обстоятельства завели меня поздно вечером, во время снегопада и тумана, в поселок Березовка, что в нескольких километрах от Красноярска.

Еду себе, никого не трогаю, вдалеке замечаю знаки «Пешеходный переход» и «Искусственная неровность», плюсом к этому красный сигнал светофора, рефлекторно сбрасываю скорость. Не докатываясь до пешеходника, вижу мальчишку в яркой куртке, который стоит перед «зеброй» за ограждением тротуара. Ему горит зеленый, но какого-то черта он не двигается.

Издалека вполне себе сойдет за ребенка Фото: Юлия КОВАЛЬ

Время около 11 вечера, в голове первая мысль – чего ребенок с рюкзаком так поздно делает на улице один? Да еще и в такую погоду. Подъеду поближе – спрошу, мало ли что произошло.

Вторая: а почему он не идет, ему же зеленый. Залип в телефоне, а когда очнется, то не побежит ли он на мой желтый? Или вообще на красный? Зеленый то пропустил… Ну или на спор, а то и по другим причинам. Бывали же такие случаи, когда подростки друг друга на слабо разводят. И как проезжать? Ладно, доеду – разберемся.

Докатившись до перехода, перевожу взгляд на фигуру. Тут до меня доходит… Он картонный! Я тут мысленно уже спасоперацию спланировала, номер волонтеров из отряда «Поиск пропавших детей-Красноярск» в памяти искала – вдруг потеряшка, а он картонный. Ну, или из пластика, я не всматривалась.

Подъехав поближе, становится понятно, что школьник - муляж Фото: Юлия КОВАЛЬ

Слабое освещение, ночь, снегопад и туман. В таких условиях понять, живой там человек или изображение – очень сложно. Стоит себе фигура на пешеходе, и стоит. Ладно, когда тебе, как водителю, горит зеленый. Притормозил, аккуратно проехал и надеешься, что не взбредет этой фигурке в голову перебегать дорогу прямо перед твоими колесами.

Как оказалось, такой картонный мальчик теперь стоит, прикрученный на пешеходниках по всему поселку. Точнее там, где чаще всего ходят дети – школы, детские сады. Чтобы привлекал внимание автолюбителей.

Его установили в рамках краевой программы «Притормози, водитель». Он влагоустойчив и должен светиться в темноте, как и обычные дорожные знаки. Но, скажу вам честно, светоотражающее покрытие, по крайней мере у одного мальчика точно, очень плохое.

С одной стороны – это здорово, о безопасности наших с вами малышей и подростков заботятся, ведь ДТП с детьми – явление регулярное, особенно на нерегулируемых пешеходах, хотя и со светофорами тоже встречаются.

Но с другой, водители привыкнут, что где-то там стоит ненастоящий ребенок в натуральную величину, из-за которого, кстати, может быть незаметно и обычного. Многие и так, чего уж таить, не сбрасывают скорость, когда переход пустой…

Поэтому вопрос открыт: а целесообразно ставить такие натуральные «знаки» на пешеходных переходах? Или лучше обойтись приподнятыми «зебрами» и «лежачими полицейскими», из-за которых, если лететь на скорости и не притормозить, то можно и машину серьезно повредить?