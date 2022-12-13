На задержанного в аэропорту Красноярска жителя Абакана завели дело о государственной измене

На задержанного в аэропорту Красноярска жителя Абакана завели дело государственной измене. Стоп-кадр видео

На задержанного в аэропорту Красноярска жителя Абакана завели дело государственной измене. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, само задержание прошло еще в июле этого года. 60-летний мужчина решил выехать из России и через несколько союзных республик добраться до зоны спецоперации, чтобы примкнуть к тем, кто выступает против российской армии. В УФСБ России по Республике Хакасия дату задержания отказались комментировать, но и не опровергли.

По замыслу гражданина, он сначала должен был вылететь в Казахстан, затем в Молдову. Однако ему помешали – в аэропорту краевого центра к нему подошли силовики. А вообще мужчина попал в поле зрения службы безопасности еще раньше, когда совершил несколько актов вандализма в отношении административных зданий органов власти региона. Этим делом занималась полиция, было заведено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный по мотивам политической и иной вражды).

Однако, учитывая попытку бегства и желание перейти на сторону противника, следственным подразделением ФСБ России заведено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену). По этой статье задержанному может грозить наказание до 20 лет лишения свободы.