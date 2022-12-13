Школьник втайне от родителей купил себе машину и катался по Зеленогорску, пока не попался полиции

Фото: скриншот видео телеграм-канал "ГИБДД124"

В Зеленогорске инспекторы остановили для проверки «ВАЗ». Подозрительным им показался слишком молодой водитель, рассказали в Госавтоинспекции Красноярского края.

Сомнения оказались не напрасными – за рулем сидел 15-летний школьник, у которого, разумеется, не было прав.

При этом машина принадлежала именно подростку. Отечественный автомобиль он купил несколько дней назад по объявлению в интернете в другом городе. Родители о нестандартной покупке ничего не знали.

От управления транспортом восьмиклассника отстранили на месте, в присутствии родителей.

На подростка составлен рапорт, а «ВАЗ» отправился на специализированную стоянку.