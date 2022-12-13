Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 декабря 2022 8:40

Школьник втайне от родителей купил себе машину и катался по Зеленогорску, пока не попался полиции

Автомобиль забрали на спецстоянку
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: скриншот видео телеграм-канал "ГИБДД124"

Фото: скриншот видео телеграм-канал "ГИБДД124"

В Зеленогорске инспекторы остановили для проверки «ВАЗ». Подозрительным им показался слишком молодой водитель, рассказали в Госавтоинспекции Красноярского края.

Сомнения оказались не напрасными – за рулем сидел 15-летний школьник, у которого, разумеется, не было прав.

При этом машина принадлежала именно подростку. Отечественный автомобиль он купил несколько дней назад по объявлению в интернете в другом городе. Родители о нестандартной покупке ничего не знали.

От управления транспортом восьмиклассника отстранили на месте, в присутствии родителей.

На подростка составлен рапорт, а «ВАЗ» отправился на специализированную стоянку.

ЧПО РАЗНОМ