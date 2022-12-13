В Туве сделали выходным днем Новый год по Лунному календарю Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты Верховного Хурала Республики Тыва приняли решение о том, чтобы сделать нерабочим день Нового года по буддийскому Лунному календарю. В 2023 году он придется на вторник 21 февраля. Таким образом жители республики получают возможность отметить один из своих главных национальных праздников в соответствии со всеми традициями.

Отметим, что с таким обращением к Верховному Хуралу обратился Камба-Лама республики. Такая возможность предусмотрена и в региональном законе «О праздничных днях Республики Тыва». Сам праздник Шагаа был учрежден в 1999 году. Сакральный смысл праздника заключается в самом его названии, оно звучит «шагнын чаазы» - начало нового этапа, новый цикл, обновление.

Праздник древний. У него свои обряды и ритуалы. Тувинцы делают подношение духам, благодаря за все хорошее, что уже произошло, и задабривая на будущее. Для этого разводят ритуальный костер на возвышенности, а дрова для него берут без единого сучка. И в целом в этот день много едят, в частности национальную пищу из мяса и молока, соревнуются в верховой езде, стрельбе из лука, борьбе, ходят друг к другу в гости.

Кстати, отмечают Шагаа каждый год в разные дни – как луна укажет. В 2022 году праздник пришелся на 2 февраля.