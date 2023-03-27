«Ну подрались и подрались»: в сельской школе Дрокино закрывают глаза на истязания учеников агрессивной компанией

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Группа школьников избила мальчика в селе Дрокино под Красноярском. Как пожаловались в соцсетях родители ребенка, агрессивная компания держит в страхе всю школу, а учителя на них никак не реагируют. Сам же ребенок оказался в больнице: у него сильное сотрясение мозга, нарушение зрения, синяки и кровоподтеки.

ЧП произошло еще 23 марта в Дрокинской СОШ. Как рассказала мама мальчика, агрессоры – трое школьников, которых несколько раз оставили в 6 классе на второй год. Изначально они пристали к другому школьнику: когда за него вступился одноклассник, изверги набросились на него.

– В классе с моим сыном учится мальчик из детдома. Эти подростки постоянно до него домогались, избивали, оскорбляли, заставляли что-то делать. Мой сын словесно за одноклассника заступился – им это не понравилось. На перемене они дождались моего сына возле столовой и начали избивать. Один держал за руки, двое других били по голове и телу, – поделилась мама мальчика.

Драку разнял только учитель физкультуры, который случайно проходил мимо. Мать ребенка написала обращение к директору школы, Куваевой Наталье Николаевне, однако реакция педагога оказалась, мягко говоря, не педагогичной.

– Директора это не удивило, такая фраза прозвучала – ну подрались и подрались. Учителя попросту пытались сгладить этот момент. Втроем на одного – это просто беспредел. И это не единственный случай, страдает вся школа, – добавила женщина.

В итоге мама ребенка написала заявление в полицию. Последует ли после этого какая-нибудь реакция от руководства, пока неясно.