Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске будут судить главаря и участников преступного сообщества «спортики», занимавшихся наведением порядка в наркобизнесе. Как сообщили в МВД, в течение года «спортики» «наказывали» сотрудников интернет-магазинов и курьеров, провинившихся перед поставщиком запрещенных веществ.

«Спортики» являлись этаким «надзором» за работой всех участников наркобизнеса. Не донес закладку (потерял, сам употребил), напутал с заказом – жди наказания. Применялись разные методы: от физического насилия до поджога жилья. Все это фиксировалось на видео и отправлялось поставщику наркотиков.

«Работали» в преступном сообществе 5 человек – главарь и четверо мужчин. Также к отдельным экзекуциям привлекались еще двое человек.

Следствие выяснило, что все преступления совершались с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года. К несчастью, под раздачу иной раз попадали и обычные люди – «спортики» иногда путали адреса. К примеру, они подожгли дом благополучной семьи из-за того, что спутали его с домом «провинившегося» наркокурьера.

На каждого участника, в зависимости от его роли, были заведены уголовные дела по статьям: «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», «Разбой», «Грабеж», «Умышленное уничтожение чужого имущества», «Кража» и «Вымогательство».

Расследование завершено. Все члены банды находятся под арестом, в ближайшее время они предстанут перед судом.