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Общество27 марта 2023 4:22

В Красноярске на рабочей неделе похолодает до -11 градусов

А в самый теплый день будет +14 градусов
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на рабочей неделе ожидаются серьезные температурные качели от +14 до -11 градусов. Как сообщают синоптики, похолодание придет ближе к концу недели.

В понедельник, 27 марта, будет пасмурно, днем до +7 градусов, а ночью около +4.

Во вторник совсем немного похолодает – днем воздух прогреется до +6 и пойдет дождь. К ночи температура опустится до +4

Самым теплым днем станет среда, 29 марта, - температура днем будет около +14 градусов, солнечно и с прояснениями. А затем, к вечеру, начнет холодать – ночью +3.

Затем в четверг пойдет снег и будет всего +2, к ночи ожидаются заморозки до -8 градусов.

В пятницу температура не поднимется к положительным значениям – днем -6, а к ночи все -11 и сильный снег.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ