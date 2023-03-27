В Красноярске на рабочей неделе похолодает до -11 градусов

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на рабочей неделе ожидаются серьезные температурные качели от +14 до -11 градусов. Как сообщают синоптики, похолодание придет ближе к концу недели.

В понедельник, 27 марта, будет пасмурно, днем до +7 градусов, а ночью около +4.

Во вторник совсем немного похолодает – днем воздух прогреется до +6 и пойдет дождь. К ночи температура опустится до +4

Самым теплым днем станет среда, 29 марта, - температура днем будет около +14 градусов, солнечно и с прояснениями. А затем, к вечеру, начнет холодать – ночью +3.

Затем в четверг пойдет снег и будет всего +2, к ночи ожидаются заморозки до -8 градусов.

В пятницу температура не поднимется к положительным значениям – днем -6, а к ночи все -11 и сильный снег.