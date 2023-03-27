Красноярский ХК «Сокол» впервые за всю историю клуба вышел в полуфинал Кубка Петрова

Фото: пресс-служба ХК СОКОЛ

Красноярский хоккейный клуб ВХЛ «Сокол» впервые за всю свою историю вышел в полуфинал Кубка Петрова. Произошло это знаменательное событие 26 марта. Крылатые с разгромным счетом 6:1 обошли трехкратного чемпиона ВХЛ нефтекамский клуб «Торос».

По мнению тренера «Сокола», соперник им достался достойный, просто красноярские хоккеисты правильно использовали все моменты и смогли обыграть «Торос». Игра была равной.

Во время матча двумя шайбами в составе «Сокола» отметился Илья Скворцов, по одной забросили Алексей Князев, Николай Белов, Максим Цыбин и Илья Кожухов.

Полуфинал «Сокол» будет играть с тюменским «Рубином». Первые два матча пройдут дома, на арене «Платинум», 30 и 31 марта.