«Проведем его уютно и по-домашнему»: мэр Красноярска объяснил, почему не стоит ждать салютов и гуляний на Новый год

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Предстоящий Новый год в Красноярске пройдет скромно и без излишеств. Горожан не порадуют традиционным салютом, также не намечается масштабной развлекательной программы от властей. Мэр города Владислав Логинов пояснил, что «привычные размах и масштаб сейчас неуместны».

– Освободившиеся средства отправляем на поддержку военнослужащих. Планируем локальные праздники в районах для детей. Будет символичное зажжение огней на главной городской елке. Будут ледовые горки. Будет традиционная елка мэра для особо отличившихся четвероклассников, – отметил Логинов.

По его словам, в школах и детсадах все равно состоятся утренники, при этом детей ждут сладкие подарки. Свои сюрпризы подготовили некоторые городские предприятия – например, «Роев ручей» вложит в сладкие подарки билеты для бесплатного посещения.

– Продолжаем готовиться к долгожданному празднику года. Проведём его в городе более сдержанно, а в кругу близких, как всегда, уютно и по-домашнему, – добавил Логинов.