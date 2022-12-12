Как жителям Красноярска экономить на транспорте

Предоставлено пресс-службой платежной системы «Мир»

ОПЛАЧИВАЙТЕ ПРОЕЗД СМАРТФОНОМ

До 31 декабря жители Красноярского края могут экономить в общественном транспорте. При оплате поездки картой «Мир», загруженной в смартфон, стоимость проезда снижается на 8 рублей. Проехать дешевле можно в городских автобусах, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты.

По словам Марии Точиловой, директора по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир», Красноярский край вошел в топ регионов, где транспортное предложение пользуется наибольшей популярностью у жителей и гостей региона. Только за несколько месяцев акции пассажиры общественного транспорта уже сэкономили на поездках больше 27 миллионов рублей, а число оплат смартфоном по карте «Мир» в транспорте за это время выросло практически в 3 раза.

Чтобы воспользоваться скидкой, нужно загрузить национальную карту в мобильный платежный сервис Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен быть на базе Android и поддерживать NFC-функцию. Регистрация в приложении занимает около минуты, и после загрузки карты в Pay-сервис можно сразу оплачивать проезд со скидкой 8 рублей.

Предоставлено пресс-службой платежной системы «Мир»

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРОЕЗДНЫМ

В Красноярске снижена стоимость за безлимитный проездной в общественном транспорте – с 2100 рублей до 1800. Как сообщили в пресс-службе администрации, такое решение мэрия приняла совместно с перевозчиками. В планах сохранить пониженную стоимость до конца 2022 года. Напомним, что по безлимитному проездному в общественном транспорте можно ездить без ограничений. Работает безлимит на базе обычной карты, стоимость которой 100 рублей. Тариф не зависит от даты пополнения счета, он действует календарный месяц на всех видах общественного транспорта – автобусы, трамваи и троллейбусы. Только будьте внимательны: если карта будет утеряна или выйдет из строя, то ее можно будет восстановить в пункте тестирования и только до конца действия текущего безлимитного проездного.

ТАКСИ ВЫЗЫВАЙТЕ С УМОМ

Если ехать на общественном транспорте не очень удобно, а личной машины нет, на помощь приходит такси. Сегодня есть множество сервисов для вызова машины в любое время дня и ночи. Главное, знать, как воспользоваться услугой с экономией. Прежде всего, сравнивайте цены у каждого агрегатора, пользуйтесь купонами, промокодами и бонусами. Старайтесь не ездить в час-пик и непогоду, когда стоимость поездки автоматически повышается из-за растущего спроса на такси. Иногда можно сэкономить, если продумать маршрут. Например, остановиться через дорогу от нужного вам дома, чтобы не переплачивать за разворот или заказать такси с соседней с вокзалом улицы.

ИЩИТЕ ПОПУТЧИКОВ

Золотое правило: чем больше в машине человек, тем дешевле обходится поездка. Так что ежедневный путь на работу можно окупить, если найдете себе попутчиков, которые не только скрасят вашу дорогу и стояние в пробках, но и отблагодарят материально. Скооперируйтесь с друзьями, родными и знакомыми, только заранее предупредите, что ездить вы будете вскладчину. Договоритесь, где вы собираетесь по утрам и вечерам, где кому надо выходить. По такому же принципу можно ездить в выходные за покупками.

Горючее в России дорожает не одно десятилетие подряд независимо от колебаний цен на нефть, поэтому вопрос экономии топлива становится актуальнее с каждым годом. Существует несколько простых способов существенно снизить расход бензина или дизеля, а значит, сэкономить деньги.

ЭКОНОМЬТЕ ТОПЛИВО

Вопрос экономии топлива становится актуальнее с каждым годом, поэтому, если вы привыкли пользоваться исключительно личным транспортом, заведите себе пару полезных привычек. Есть несколько простых способов существенно снизить расход бензина или дизеля, а значит, сэкономить деньги. Больше всего автомобиль расходует во время резвых стартов с места, поэтому ведите машину плавно. Контролируйте давление в шинах - чем ниже давление, тем у колес выше сопротивление качению, и, значит, выше расход горючего. Лишний груз в машине - больший расход топлива, поэтому выгружайте вещи сразу после поездок на дачу или в гости, а не возите их с собой еще несколько дней.

ПОМНИТЕ: ВРЕМЯ - ЭТО ДЕНЬГИ

Иногда кроме стоимости поездки гораздо более важное значение имеет время, которое мы тратим на дорогу. А в нашем стремительном мире время ценнее денег. Особенно в крупных городах, когда поездки на работу и обратно каждый день могут занимать часы. Поэтому прикиньте, сколько стоит ваш час работы, сколько вы теряете времени на дорогу в месяц и переведите это в деньги. Или посчитайте, сколько денег в месяц вы тратите на поездки в общественном транспорте, такси, личном автомобиле. Возможно есть повод задуматься о смене места жительства поближе к работе, или наоборот, найти работу ближе к дому. Как вариант, можно попытаться договориться с начальством и работать удаленно, а на рабочем месте появляться пару раз в неделю.