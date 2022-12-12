Овощи без вреда для здоровья

Чтобы овощной салат был только на пользу, важно учесть качество и безопасность его ингредиентов. Конечно, за безопасность овощей, выращенных без применения химикатов на собственном огороде, переживать не стоит. Но далеко не у каждого есть свой дачный участок. Поэтому за «борщевым набором» многие из нас отправляются в магазин.

Как обстоят дела с безопасностью овощей, которые выращиваются предприятиями в Красноярском крае? Исследования продукции в 2022 году проводило Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Специалисты ведомства провели контроль безопасности овощной продукции, выращенной в теплицах и в открытом грунте на общей площади 579 га.

– Для повышения урожайности и качества выращиваемого продукта производители нередко используют пестициды и агрохимикаты. Остаточные количества вносимых в почву минеральных, органических удобрений, применяемые химические средства борьбы с сорняками, болезнями и вредителями растений (пестициды) могут накапливаться в почве и овощах. В высоких дозах они являются токсичными для человека. Поэтому с наступлением сезона сбора овощей важно было подтвердить их безопасность для населения, – рассказали в Управлении Россельхознадзора.

Томаты вызвали вопросы

В летний период инспекторы провели выездные обследования 21 земельного участка, на которых выращивалась овощная продукция. Специалисты отобрали 125 проб продукции (томаты, огурцы, свекла, морковь, белокочанная и пекинская капуста, кабачки, ранний картофель), чтобы определить их соответствие требованиям нормативных документов РФ по показателям безопасности. Иными словами, продукцию проверили на содержание нитратного азота и остаточных количеств пестицидов.

Лабораторными исследованиями, проведенными в ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», установлено, что основная часть овощной продукции безопасна, содержание нитратов и выявленных пестицидов не превышает допустимые уровни.

Однако нарушения были выявлены в 18 пробах овощей. Так, в пробах томатов, которые выращивались в теплицах пленочного типа на площади 2,6 га в Емельяновском районе, установлено превышение максимально допустимого уровня пестицида «дельтаметрин», который используется для уничтожения насекомых. В пробах кабачков, моркови и свеклы, отобранных с площади 11,5 га в Березовском и Емельяновском районах, было установлено содержание нитратного азота выше допустимых значений.

По фактам получения небезопасной продукции Управлением Россельхознадзора недобросовестным производителям направлены информационные письма, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, инициировано проведение внеплановых проверок.

Так, в рамках проверки по факту загрязненных пестицидами томатов установлено, что сельхозпроизводителем применялись пестициды и агрохимикаты китайского производства, не разрешенные к применению на территории Российской Федерации, которые не прошли регистрационные испытания эффективности и безопасности.

Пестициды – строго по регламенту

Аграриям следует помнить, что пестициды и агрохимикаты являются потенциально опасными веществами ввиду их токсичности, поэтому при работе с ними необходимо строго руководствоваться регламентами (правилами) их применения, в том числе соблюдать дозы внесения, придерживаться установленного срока ожидания от даты последней обработки препаратом до сбора урожая.

При применении пестицидов, минеральных удобрений основным документом, которым обязан руководствоваться производитель сельскохозяйственной продукции, является «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации». В этом документе для каждого из разрешенных к применению «химикатов» прописан регламент его применения: установлены предельные (безопасные) нормы применения, способ и время обработки, вредные объекты, на которые направлено действие препарата, период ожидания и другие параметры.

Несоблюдение этих требований может привести к превышению допустимых норм в сельскохозяйственной продукции и загрязнению почв.

Лица, допустившие нарушения в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, несут ответственность в соответствии со ст. 8.3 КоАП РФ с назначением штрафа до 100 тыс. рублей или приостановлением деятельности.

Наталья ТРЕШИНА

Фото Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю