О чем скажут цифры?

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Сельскохозяйственная микроперепись прошла в России с 1 по 30 августа 2021 года

Оценить потенциал агросектора

Росстат проводит перепись на основе выборки не менее 30% объектов сельскохозяйственной переписи не позднее чем через пять лет после проведения большой переписи. Цель наблюдения - оценить ресурсную базу и потенциал агросектора страны, а также структурные изменения в сельском хозяйстве. Важным результатом микропереписи станет публикация обезличенных данных в разрезе категорий хозяйств, доступ к которым будет предоставлен всем заинтересованным сторонам - экспертам, науке, бизнесу.

- Государство, регионы и муниципалитеты смогут использовать их для разработки программ поддержки и стратегий развития сельского хозяйства, бизнес - для формирования программ развития, эксперты и исследователи - для своих исследований, - отметил заместитель руководителя Росстата Игорь Васильев.- Подведение итогов микропереписи 2021 года - это не окончание работ, а переход к новому этапу: подготовке полномасштабной сельскохозяйственной переписи 2026 года. Работа на федеральном уровне уже начата.

Число сокращается, размер увеличивается

За последние пять лет, как показывают итоги микропереписи, сельское хозяйство в своем развитии претерпело серьезные структурные изменения. Общее число сельхозтоваропроизводителей сокращается. По сравнению с 2016 годом число сельскохозяйственных организаций сократилось на 14%, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - на треть. Однако на фоне сокращения числа хозяйств одной из основных тенденций стало их укрупнение. Средний размер фермерского хозяйства, в сравнении с 2016 годом, увеличился в 1,5 раза. Доля фермерских хозяйств, которые занимаются сельхоздеятельностью, по сравнению с 2016 годом выросла на 15%.

Эффективность использования сельскохозяйственных угодий растет. По сельхозорганизациям фактически используется 91%, в то время как в 2016 году было 89%, а по крестьянским хозяйствам - 94%. Это свидетельствуют о действенности работы госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения.

Растет количество свиней и птиц

Еще один важный вывод микропереписи - рост поголовья скота в среднем на один объект. Больше всего увеличилось поголовье свиней и птиц. По сельхозорганизациям среднее значение поголовья птицы на одну организацию увеличилось почти в два раза, по свиньям - в 2,5 раза. Аналогичная тенденция средних показателей наблюдается и у фермеров - здесь поголовье представленных видов сельхозживотных в среднем увеличилось в 1,5 раза. Также увеличилось число сельскохозяйственных организаций, у которых есть склады и сооружения для хранения сельхозпродукции: по картофелю и овощам - на четверть, по зерну - в полтора раза, по плодам - почти в четыре раза.