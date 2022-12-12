Кто первый для преображения?

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Комиссия по отбору проектов и оценке эффективности использования субсидий подвела итоги отбора проектов комплексного развития сельских территорий на 2023-2025 годы.

Широкий охват

Финансирование проектов будет осуществлено в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В общей сложности отобрано 142 проекта из 52 субъектов Российской Федерации, совокупный объем финансирования из федерального бюджета составит 18 млрд рублей. Также в рамках реализации проектов предусмотрено привлечение средств инвесторов в объеме более 2,2 млрд рублей, а благодаря их реализации будет создано более 50 000 рабочих мест на сельских территориях. Мероприятия, направленные на реализацию данных проектов, затронут 265 сельских населенных пунктов и охватят почти миллион жителей.

Реконструируют и отремонтируют

В рамках 142 проектов планируют реализовать 524 мероприятия по реконструкции и капремонту. В том числе – 241 объект коммунальной инфраструктуры и телекоммуникаций, 117 объектов образования, 89 объектов в сфере культуры, 37 объектов спорта и 24 объекта здравоохранения. Кроме того, на сельских территориях будет создано 16 многопрофильных объектов. Также средства направят на приобретение транспорта и оборудования для сельских школ и других социальных объектов.

В Красноярском крае в программу по преобразованию попал Краснотуранский район. Предполагается комплексное развитие сел Краснотуранск и Беллык, заложены средства на приобретение автомобиля и спортивного оборудования для МБУ «Центр физической культуры и спорта Краснотуранского района», на покупку автобуса для МБУ ДО «Детская школа искусств» в с. Краснотуранск. А также запланирован капитальный ремонт МБУК «Краснотуранский РДК, филиал № 7 Беллыкский СДК».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Применяемые меры господдержки - эффективны

В 2023 на господдержку АПК планируется направить более 475,7 млрд рублей

Влияние мер господдержки на развитие сельского хозяйства обсудили на парламентских слушаниях в Совете Федерации в ноябре. О работе Минсельхоза России рассказала заместитель министра Елена Фастова. По ее словам, данные ведомственной отчетности о финансовом состоянии сельхозтоваропроизводителей свидетельствуют об эффективности применяемых мер господдержки.

- В следующем году на реализацию трех основных госпрограмм, направленных на развитие АПК, в настоящее время предусмотрено 432,2 млрд рублей, - пояснила Елена Фастова. - При этом ко второму чтению проекта бюджета сумму планируется увеличить до 475,7 млрд рублей, что выше уровня текущего года. Финансирование по госпрограмме комплексного развития сельских территорий остается на уровне 2022 года, а объемы поддержки в области мелиорации возрастут.

В госпрограмме развития АПК приоритет отдается федеральному проекту по стимулированию инвестиционной деятельности, на реализацию которого в 2023 году будет направлено 173,4 млрд рублей. В том числе 158 млрд рублей предусмотрено на льготное кредитование.

По материалам пресс-службы Минсельхоза РФ