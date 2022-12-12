Потенциал дикоросов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В начале декабря в Московской области, в деревне Деденево, прошел форум «Поддержка функционирования отрасли дикоросов как основы поддержки доходов населения и развития сельских территорий». Эксперты и участники рынка обсудили перспективы развития направлений отрасли, методы продвижения и логистики продукции, увеличения экспорта, меры государственной поддержки, цифровизацию направления и совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы.

По мнению заместителя министра сельского хозяйства Елены Фастовой, объем экспорта дикоросов может быть значительно увеличен. Это направление в нашей стране обладает значительным потенциалом развития, тем более что отечественная продукция пользуется большим спросом на зарубежных рынках. Кроме того, есть возможности наращивания потребления внутри страны – как в замороженном виде, так и в виде добавок, фруктово-ягодных наполнителей, БАДов.

Однако для дальнейшего развития отрасли необходимо урегулировать законодательные вопросы заготовки продукции населением и промышленными предприятиями, а также обеспечить прослеживаемость собранных дикоросов и продуктов переработки. Для этого предстоит создать информационную систему учета заготовки и сбыта продукции, в том числе финансовых потоков между участниками рынка. Принятые меры откроют доступ заготовителям к банковским операциям и кредитам. Также важно обеспечить переработчиков достаточным объемом финансовых средств для закупки сырья у населения. На федеральном уровне уже есть грантовая поддержка сельхозкооперативов на создание и модернизацию объектов по заготовке, хранению и переработке дикоросов, приобретение необходимого оборудования и транспорта. Есть и возможность получения льготных кредитов на закупку и переработку дикоросов. До конца текущего года Минсельхоз России планирует внести нормативные изменения, благодаря чему такие кредиты станут доступны всем сельхозтоваропроизводителям.

КСТАТИ

По подсчетам экспертов, биологический запас лесного пищевого сырья в России составляет порядка 13 млн тонн в год. Из них более 7 млн тонн разрешены к заготовке, фактически же собирается всего 2,5% от данного объема. Доход от реализации дикоросов сейчас получают более 8 млн жителей страны.

В Красноярском крае развитие заготдеятельности – одно из приоритетных направлений. В 2021 году на юге региона открылись четыре пункта для заготовки и переработки дикорастущего сырья. С 18 июля 2022 года официально заработала сеть заготовительных пунктов по сбору органической продукции и дикоросов у населения под брендом Siberia Organic.

По материалам пресс-службы Минсельхоза РФ