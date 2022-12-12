Награды лучшим

Победители конкурса Фото: Мария ЛЕНЦ

В ежегодном конкурсе авторских работ журналистов на лучшее освещение деятельности агропромышленного комплекса и вопросов развития сельских территорий края в этом году приняли участие 40 журналистов из 18 муниципалитетов региона. Комиссия оценила соответствие материалов заявленной теме, актуальность и оригинальность работ, художественную выразительность, богатство языка журналистов.

Награды победителям вручили вице-премьер правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов и председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Заксобрания края Владислав Зырянов.

– Вы всегда на передовой, в гуще событий. О том, что наши земледельцы, животноводы добиваются рекордных результатов, вы говорите абсолютно правильно: нам есть чем гордиться. Усильте свои позиции, уделите больше внимания людям труда. У нас в любой деревне есть герои, которые порой не видны, но совершают ежедневно свои уверенные шаги для получения достойных показателей. Да, на селе еще много нерешенных вопросов, и о них нужно говорить, но со знанием дела. Вам в этом помогают талант и погруженность в проблематику, – обратился к победителям конкурса Леонид Шорохов.

В номинации «Лучший краевой и районный теле- и радиосюжет» первое место заняла спецкорреспондент редакции новостей районов телеканала «Енисей» (Минусинск) Ольга Максюшина, второе – корреспондент службы радиовещания ГТРК «Красноярск» Ирина Полякова, третье – спецкорреспондент телеканала «Енисей» (Красноярск) Эльвира Ефимова.

В номинации «Лучший печатный материал» первое место у журналиста издания «Комсомольская правда» - Красноярск» Светланы Юдиной, второе – у журналиста газеты «Наш Красноярский край» Елены Лалетиной, третье – у корреспондента газеты «Наш Красноярский край» Сергея Бурлаку.

В номинации «Лучший печатный материал, опубликованный в районных печатных или электронных СМИ», победителем признан заместитель главного редактора газеты «Ирбейская правда» (Ирбейский район) Сергей Селигеев, на втором месте ответственный секретарь газеты «Канские ведомости» (Канск) Александр Шестериков, на третьем – корреспондент газеты «Сибирский хлебороб» (Ужурский район) Юлия Перевозкина.

В номинации «Лучший фотоматериал», первое место заняла фотокорреспондент издания «Комсомольская правда» - Красноярск» Диана Иванова.

Пятерых авторов отметили в номинации «За высокий профессионализм в освещении деятельности АПК края»: корреспондента газеты «Сельская жизнь» (Сухобузимский район) Наталью Головину, главного редактора газеты «Знамя труда» (Каратузский район) Ольгу Дергачеву, корреспондента газеты «Знамя труда» (Каратузский район) Елену Филатову, редактора отдела газеты «Сельская новь» (Балахтинский район) Светлану Коваленко и оператора телестудии «Южные горизонты» (Шушенское) Алексея Кафторева.

По материалам пресс-службы министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края