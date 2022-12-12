Местное, вкусное, качественное

Победители Фото: Мария ЛЕНЦ

Завершился 26-й конкурс «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае – 2022». Участие в профессиональных соревнованиях приняли 49 региональных производителей. Комиссия оценила 280 образцов продуктов в 34 номинациях.

Раньше образцы предоставляли сами конкурсанты, но уже второй год подряд продукцию на смотр закупают в магазинах края. Комиссия, в которую вошли ученые Красноярского аграрного университета, общественники, экспертное сообщество, представители минсельхоза и Заксобрания края, оценивала товары по органолептическим показателям, дизайну, а также наличию грамотной маркировки.

На краевом празднике «День урожая» памятные знаки конкурса и сертификаты на ценные призы победителям вручили заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов и председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Заксобрания края Владислав Зырянов.

– Награждением лучших региональных товаропроизводителей мы традиционно открываем День урожая. Это правильно, поскольку наша общая задача – не только успешно завершить сельскохозяйственный год, но и сделать затем из полученного сырья качественные продукты, которые бы радовали потребителей. В непростых условиях вы находите возможности заниматься модернизацией предприятий, расширять ассортимент товаров, продвигать свою продукцию за пределы региона и на экспорт. Впереди много совместной работы. В приоритете у правительства края – поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности, – отметил Леонид Шорохов.

Победители конкурса 2022 года

- Творог «Традиция» 9%, напиток кисломолочный «Снежок» 2,5% – ОАО «Молоко»

- Сметана 25 %, йогурт 3,2% – ЗАО «Назаровское»

- Масло сливочное «Крестьянское» 72,5% – ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат»

- Сыр твердый «Лайт» 30%, чебуреки по-сибирски, колбаса «Деревенская» категории Б, торт «Чародейка» – АО «Искра»

- Сыр «Сент-Мор» 50% – ООО «Сыроварня»

- Сосиски «Сливочные», осьминоги в масле с ароматными травами – ООО «Авангард»

- Молоко питьевое пастеризованное 3,2%, колбаса вареная «Молочная», шницель «Домашний», колбаса полукопченая «Краковская» – АО «Солгон»

- Холодец «Домашний» – ООО «ТРЭНЭКС»

- Колбаса полусухая «Сальчичон» – ООО «Ярск»

- Паштет из оленины с брусникой – ООО «Первая Заготовительная Компания»

- Сок яблочно-облепиховый с мякотью стерилизованный «Минусинские ягоды» – ОПХ «Минусинское» (филиал ФИЦ КНЦ СО РАН)

- Вода минеральная природная столовая питьевая «Тагарский источник» негазированная – ООО «Завод минеральной воды и безалкогольных напитков»

- Закуска из папоротника – ООО «Заготовительно-производственный комплекс крайпотребсоюза»

- Сыр плавленый пастообразный из творога с ароматом пармезана – ООО «Агроник»

- Шашлык из кижуча холодного копчения – ООО «Золотая рыбка»

- Хлеб «Ремесленный», сдоба «Выборгская» – ИП Калюга Т.В.

- Хлеб ржано-пшеничный с семечками, хлеб «Живое зерно с отрубями» – ООО «ЯрХлеб»

- Багет «Французский» – ИП Осколков В.Б.

- Макароны в форме рожек, конфеты шоколадные с начинкой пралине «Дон Краскон–фундук с корицей» – АО «Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон»

- Крупа гречневая ядрица быстроразвариваюшаяся высшего сорта – ИП Безматерных О.С.

- Мармелад «С мандариновым ароматом» – АО «Минусинская кондитерская фабрика»

- Кексы «Неженка» – ООО «Кондитерские технологии крайпотребсоюза»

По материалам пресс-службы министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края