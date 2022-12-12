За преданность сельскому труду

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кубки за результат

В этом году на День урожая съехались аграрии из всех районов края. Два дня встреч, радости, общения, концертов и, конечно же, вручения заслуженных наград.

Руководителей предприятий края, добившихся в этом году высоких результатов в своей деятельности, удостоили кубков «Золотой колос». Предприятия, занявшие в своих номинациях 2-е и 3-е места, отмечены «Серебряными» и «Бронзовыми колосьями». Победителей наградил вице-премьер правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов: «Дорогие друзья! Результаты, которые показал в этом году Красноярский край, выдающиеся. Многие из них – рекордные. Хорошие показатели в растениеводстве, молочной продуктивности, положительная динамика в пищевой и перерабатывающей промышленности. Все ваши награды заработанные, заслуженные!»

Награждение ЗАО "Назаровское" Фото: Мария ЛЕНЦ

«Золотой колос» за наивысшую урожайность зерновых и зернобобовых получило ЗАО «Назаровское» Назаровского района (68,9 ц/га). В первой земледельческой группе районов лучшую урожайность зерновых и зернобобовых показало Каратузское дорожное ремонтно-строительное управление (31,5 ц/га), во второй земледельческой группе районов – ЗАО «Светлолобовское» Новоселовского района (50,1 ц/га). Победителями в третьей и четвертой группах признаны ООО «Весна» Нижнеингашского района (32,7 ц/га) и ООО «Агролес» Дзержинского района (46,5 ц/га).

Лучшая урожайность картофеля у СПК «Аленушка» Березовского района (270 ц/га). Наивысшая урожайность рапса в ООО «Ирина» Идринского района (38,3 ц/га). В молочном скотоводстве победило фермерское хозяйство Натальи Зубаревой Шушенского района, в мясном скотоводстве – АО «Солгон» Ужурского района, в птицеводстве – ООО «Налобинская птицефабрика» Рыбинского района, в племенном животноводстве – АО «КСС» Канского района. Свинокомплекс «Красноярский» Большемуртинского района стал обладателем нескольких «Золотых колосьев» – в свиноводстве, переработке, консервировании мяса и производстве мясной продукции, а также в реализации сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт.

«Золотой колос» за наивысший результат в производстве молочной продукции у АО «Искра» Ужурского района, в переработке и консервировании рыбы – у ООО «Авангард» из Красноярска. Лучшим в производстве кондитерских изделий признано АО «Минусинская кондитерская фабрика» города Минусинска, хлеба и хлебобулочных изделий – ИП Татьяна Калюга из Красноярска. Лидером в производстве продуктов мукомольной и крупяной промышленности названо ООО «Мельник» Минусинского района.

Автомобили и государственные награды

Губернатор Александр Усс вручил награды работникам предприятий регионального АПК – почетные звания, грамоты, знаки отличия и автомобили.

– Именно селяне из года в год, несмотря на все катаклизмы и природные проблемы, показывают такие результаты, которыми гордятся все – и селяне, и те, кто имеет к деревне очень отдаленное отношение. Все это благодаря вам и вашим семьям. Итоги у нас отличные, планы у нас грандиозные. Искренне поздравляю вас и говорю спасибо за преданность своему делу, – обратился к победителям губернатор.

Почетным званием «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» отмечены 4 человека. Почетной грамотой Президента РФ награжден водитель хозяйства «Солянское» Виктор Анисимов из Рыбинского района. Еще 12 лучших работников отрасли удостоены знака отличия Красноярского края «За трудовые заслуги», среди них – Сергей Михайлов, директор ООО «Победа» из Пировского муниципального округа. А победителям трудовых соревнований вручили грамоты и денежные премии.

Алеся Мулюшкина из Большемуртинского района завоевала 1 место в номинации «Наивысший показатель по оплодотворяемости свиноматок»:

– Работаю на свинокомплексе «Красноярский» оператором искусственного осеменения животных. Тружусь девятый год и с первого года получаю награды. Кажется, уже должна привыкнуть к вниманию, но все равно эмоции переполняют, очень волнующий момент. В этом году меня отметили за эффективность оплодотворения свиноматок. Мой показатель 94,2% из 100% возможных.

Леонид Рудковский Фото: Мария ЛЕНЦ

Кроме того, отличившихся работников отрасли наградили автомобилями. 12 победителей трудовых соревнований в области сельского хозяйства получили из рук Александра Усса ключи от автомобилей Lada Granta лифтбек.

Леонид Рудковский приехал на вручение из Назаровского района:

– Я комбайнер в ЗАО «Назаровское». И вот нынче получил награду за наивысший намолот зерна – намолотил 50 тысяч центнеров где-то в течение двух месяцев. Признаюсь, награду не ожидал – ни разу не получал таких подарков. Очень рад, семья тоже довольна: и родители, и сын, и супруга. И коллеги тоже радуются, что я заработал автомобиль, говорят «молодец!», «так держать!».

Николай Требтау – потомственный механизатор. С 2005 года работает в АО «Тубинск» (Краснотуранский район). Четыре года назад сменил профессию водителя на специальность животновода и стал настоящим мастером своего дела. В этом году он завоевал 1-е место за наивысшую мясную продуктивность крупного рогатого скота молочного направления и получил автомобиль.

– Всю жизнь живу в селе, с сельским трудом знаком с детства. Работаю телятником. Забочусь о молодняке – кормлю, пою, ухаживаю, чтобы животные содержались в чистоте, комфорте и были довольны. Среднесуточный привес массы тела у моих подопечных – более килограмма. Это хороший показатель, но можно и больше. Поэтому буду стараться! Чтобы добиться таких результатов, просто нужны руки, соответствующие корма, и все получится. Ну и, конечно, надо любить свою работу!