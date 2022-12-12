В Хакасии на стройке упал башенный кран, один человек погиб, двое пострадали

Фото: СК

В Хакасии на стройке жилого дома с высоты около 42 метров упал башенный кран. Как сообщили «Комсомольской правде-Красноярск» в пресс-службе СК, в результате один человек погиб, а еще двое серьезно пострадали.

Все случилось 12 декабря в городе Абакан. Около 11 часов дня работники «Альфа Строй Инвест» находились на стройплощадке жилого комплекса «Кировский». Машинист начал поднимать при помощи башенного крана бетонные плиты. Стрела крана накренилась, и он упал с высоты не менее 42 метров. Вместе с краном упал 56-летний машинист, находившийся в кабине на высоте. От полученных травм он скончался на месте, не дождавшись приезда скорой помощи.

Фото: СК

Еще двое других работников – 28 и 38 лет получили тяжелые травмы. Их доставили в больницу, сейчас медики борются за их здоровье и жизни.

Пока неизвестно из-за чего упал кран – слишком много нагрузили бетонных плит, либо сама техника была неисправна, а может и что-то другое. Это выяснит следствие. Силовики завели уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Назначены экспертизы, изъята документация. Расследование продолжается.