Год исторических рекордов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Выдающиеся результаты

На традиционном празднике «День урожая» подвели итоги сельскохозяйственного сезона, оценили возможности, достижения и перспективы одной из самых важных отраслей нашего региона.

– В 2022 году агропромышленный комплекс края добился действительно выдающихся, запредельно высоких результатов. И в этом большая ваша заслуга, ваших коллег, сотрудников, коллективов, – отметил вице-премьер правительства края – министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов на пленарном совещании по итогам сельхозгода. – Роль агропромышленного комплекса важна как с экономической точки зрения, так и с социальной. Важнейшим в экономике является эффективный рост производства с применением интенсивных технологий. Одна из основных задач, которая решается в этом случае, - обеспечение продовольственной безопасности и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания. Вторая важнейшая задача – рост благосостояния граждан, живущих в сельской местности.

По оценке 2022 года объем продукции сельского хозяйства составит не менее 140,5 млрд рублей. Для сравнения – в прошлом году этот показатель составил 122,6 млрд рублей. По производству продукции сельского хозяйства край занимает четвертое место в рейтинге субъектов Сибирского федерального округа.

Фото: ИВАНОВА Диана

Устойчивый рост урожайности

В 2022 году общая посевная площадь сельхозкультур составила 1 млн 538 тыс. га: зерновых и зернобобовых – 958 тыс. га, масличных культур – 264 тыс. га, картофеля – около 31 тыс. га, овощей – чуть более 5 тыс. га. Несмотря на то что погода заставила аграриев поволноваться, урожай собран достойный. Наивысшую урожайность по зерновым и зернобобовым культурам получили: Ужурский район – 55,2 ц/га; Шарыповский – 47,9 ц/га; Назаровский – 47,8 ц/га. Поставлен краевой рекорд по сбору урожая семян рапса – 509 тыс. тонн – больше всех в стране четвертый год подряд. Один только Балахтинский район намолотил рапса больше, чем вся Тюменская область, а ужурские и шарыповские аграрии собрали столько маслосемян, сколько во всей Омской области!

Картофеля накопано 114 тыс. тонн, собрано овощей 24 тыс. тонн.

Фото: ИВАНОВА Диана

Еще больше молока

Отрасль животноводства не только влияет на обеспечение продовольственной безопасности региона, но и способствует развитию сельской местности. Ведущее место в крае занимают молочное скотоводство, свиноводство и птицеводство. По итогам 2022 года объем производства молока в хозяйствах всех категорий ожидается в объеме 627 тыс. тонн, что равно показателям прошлого года. За счет совершенствования технологических процессов и реализации новых инвестпроектов в молочном скотоводстве средний надой на корову в сельхозорганизациях края в этом году превысит 6,5 тыс. кг, в фермерских хозяйствах – 6 тыс. кг. По этому показателю Красноярский край в числе лидеров в Сибирском федеральном округе.

Приоритеты на будущее

В непростых современных условиях в российском АПК в последние годы отмечается устойчивая тенденция к росту объемов производства. Несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась в текущем году, были предприняты определенные шаги и разработаны антикризисные меры как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Льготные кредиты, краткосрочные и долгосрочные, максимальные лимиты, стабилизация цен на минеральные удобрения, закупочная зерновая интервенция, дополнительные средства по субсидии на производство и реализацию зерна, на производство рапса и многие другие меры обеспечили стабильную работу сельхозтоваропроизводителей. Но задач в отрасли много – снижение поголовья молочных коров, кадровые вопросы и многое другое. На основе целей, обозначенных губернатором, министерство определило ряд приоритетных направлений на 2023 год, среди которых развитие молочного животноводства, селекционно-семеноводческая работа, рост производства картофеля и овощей, насыщение регионального рынка местными продуктами питания, повышение инвестиционной привлекательности отрасли. Также в крае будет продолжена работа по созданию условий для комфортной жизни на селе, развитию краевого агропрома и закреплению за ним статуса современного, технологичного и конкурентоспособного сектора экономики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Красноярского края Александр Усс:

- Дорогие селяне! От всей души поздравляю вас с очень убедительным финишем нашего сельскохозяйственного года, с большой настоящий трудовой победой. Не так давно край перешагнул планку 30 центнеров с гектара. И вы пошли дальше – было и 32 центнера. А в этот сложный год уже 34. Высокие достижения и в других отраслях. Слагаемые этих результатов традиционны для нас: высокий уровень государственной поддержки, лидерские качества наших селян и сплоченность красноярцев, которую вы продемонстрировали в тяжелую осень этого года. Желаю благополучия, счастья вам и вашим близким!

ЦИФРЫ

Этот год войдет в историю:

- Рекорд края по валовому сбору зерновых и зернобобовых – 3 млн 217 тыс. тонн

- Рекорд края и регионов восточной части России по урожайности – 34 ц/га

- Рекорд края по валовому сбору семян рапса – 509 тыс. тонн (больше всех в России четвертый год подряд)

- Рекорд края по среднесуточному удою на корову – 20 кг молока в сутки

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя председателя правительства края - министра сельского хозяйства и торговли края Леонида Шорохова орденом Дружбы за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.

По материалам пресс-службы министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края