Годовая инфляция в Красноярском крае составила 12%
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярском крае за год (с ноября 2021 по ноябрь 2022) уровень инфляции составил 12%. Об этом сообщает Красноярскстат.
Так, за месяц рост инфляции составил 0,6%, а с начала 2022 года – 10,9%. Индекс потребительских цен за год остановился на отметке 11,2%. Таким образом, среди наблюдаемых 547 товаров и услуг цены изменились так:
- рост цен превысил уровень инфляции по 252 позициям;
- рост цен не превысил уровень инфляции по 243 позициям;
- цены снизились на товары и услуги по 52 позициям.
Сильнее всего подорожали следующие товары:
- маргарин – на 38,2%;
- зеленый чай – 37%;
- кофе (и натуральный, и молотый) – 35,4%.
Среди непродовольственных товаров ситуация следующая:
- отечественный аспирин подорожал на 59,3%;
- одноразовые шприцы – на 55%;
- спички – на 54,1%;
- хозяйственное мыло – на 50,5%
- йод – на 46,4%.
Среди услуг подорожали следующие:
- поездки в некоторые страны Средиземноморья – в 2,1 раза;
- ксерокопирование – на 50,7%.
Больше всего снизились цены на следующие товары:
- на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 39%;
- «Ацетилцистеин (АЦЦ)» – на 37,5%;
- картофель – на 36,6%;
- капусту белокочанную свежую – на 35,4%;
- газовое моторное топливо – на 30,3%;
- «Эналаприл» – на 17,6%;
- «Амоксициллин с клавулановой кислотой» – на 15%;
- «Цефтриаксон» – на 14,8%;
- смартфон – на 13,3%;
- чеснок – на 12,9%;
- поездки в отдельные страны Средней Азии – на 12,6%;
- «Смекту» – на 11,6%;
- свёклу столовую – на 10,9%;
- яйца куриные – на 10,5%.