Годовая инфляция в Красноярском крае составила 12% Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за год (с ноября 2021 по ноябрь 2022) уровень инфляции составил 12%. Об этом сообщает Красноярскстат.

Так, за месяц рост инфляции составил 0,6%, а с начала 2022 года – 10,9%. Индекс потребительских цен за год остановился на отметке 11,2%. Таким образом, среди наблюдаемых 547 товаров и услуг цены изменились так:

- рост цен превысил уровень инфляции по 252 позициям;

- рост цен не превысил уровень инфляции по 243 позициям;

- цены снизились на товары и услуги по 52 позициям.

Сильнее всего подорожали следующие товары:

- маргарин – на 38,2%;

- зеленый чай – 37%;

- кофе (и натуральный, и молотый) – 35,4%.

Среди непродовольственных товаров ситуация следующая:

- отечественный аспирин подорожал на 59,3%;

- одноразовые шприцы – на 55%;

- спички – на 54,1%;

- хозяйственное мыло – на 50,5%

- йод – на 46,4%.

Среди услуг подорожали следующие:

- поездки в некоторые страны Средиземноморья – в 2,1 раза;

- ксерокопирование – на 50,7%.

Больше всего снизились цены на следующие товары:

- на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 39%;

- «Ацетилцистеин (АЦЦ)» – на 37,5%;

- картофель – на 36,6%;

- капусту белокочанную свежую – на 35,4%;

- газовое моторное топливо – на 30,3%;

- «Эналаприл» – на 17,6%;

- «Амоксициллин с клавулановой кислотой» – на 15%;

- «Цефтриаксон» – на 14,8%;

- смартфон – на 13,3%;

- чеснок – на 12,9%;

- поездки в отдельные страны Средней Азии – на 12,6%;

- «Смекту» – на 11,6%;

- свёклу столовую – на 10,9%;

- яйца куриные – на 10,5%.