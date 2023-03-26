В Железногорске таксист спас 82-летнюю женщину от мошенников

Мошенники едва не выманили у жительницы Железногорска 200 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске жертвой мошенников едва не стала 82-летняя женщина. От потери 200 тысяч рублей ее спас внимательный таксист, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Аферисты позвонили женщине вечером на домашний телефон, и она решила, что это ее подруга. Женский голос в трубке рассказал слезливую историю о страшном ДТП, в результате которого «подруга» оказалась в больнице. Еще сильнее якобы пострадала молодая девушка-водитель. Чтобы помириться с родными девушки, собеседница просила занять на неделю 900 тысяч рублей.

Ошеломленная женщина ответила, что у нее есть только 200 тысяч, после чего с ней тут же связался «следователь». Он объяснил, что надо собрать для «подруги» вещи в больницу и туда же положить деньги.

Чтобы оставаться с пожилой женщиной на связи, мошенники перезвонили ей на сотовый. Вместе с телефоном женщина вышла во двор и передала пакет водителю такси. Лишь после этого она сообразила перезвонить подруге и узнала, что стала жертвой обмана.

Дальше история могла бы завершиться вполне предсказуемым образом, однако водитель оказался чересчур внимательным. 47-летний мужчина принял заказ на доставку пакета через приложение, однако, получив посылку, насторожился. Не понравилось ему и волнение 82-летней женщины, и то, что она не отрывалась от телефона. Он решил проверить, что в пакете. Обнаружив деньги вместе с вещами, он решил обратиться в полицию. Сотрудникам он рассказал все обстоятельства произошедшего.

Оперуполномоченный нашел женщину, ей вернули все вещи и сбережения. В руководстве МУ МВД сейчас решают, как поощрить неравнодушного таксиста.