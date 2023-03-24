Как не потерять деньги: простые советы экспертов по умному интернет-шопингу

Представители Роспотребнадзора по Красноярскому краю Анастасия Горячева и Елена Письменных рассказали об особенностях интернет-шопинга. Фото: радио "Комсомольская правда" в Красноярске

24 марта в эфире радио «Комсомольская правда» в Красноярске (107,1 FM) обсуждались проблемы, возникающие при дистанционных покупках. Полезные советы любителям интернет-шопинга дали представители Роспотребнадзора по Красноярскому краю – Анастасия Горячева и Елена Письменных.

Они напомнили, что каждый покупатель одинаково защищен Законом РФ «О защите прав потребителей»: независимо от того, приобретает он товары в обычном магазине или дистанционным способом. При возникновении проблем можно сразу заглянуть в этот документ.

При приобретении продуктов дистанционным способом заместитель начальника отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Елена Письменных посоветовала потребителям обращать пристальное внимание на упаковку. Во-первых, она не должна быть мятой или поврежденной. Во-вторых, на упаковке должна быть информация о товаре и его производителе, а также дата изготовления и срок годности продукта.

Многих волнует проблема: могут ли маркетплейсы удерживать дополнительную сумму, если покупатель решил отправить товар обратно? Проще говоря, требовать плату за возврат?

Специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Анастасия Горячева ответила на этот вопрос так:

- В данной ситуации потребителю стоит понимать, по какой причине происходит возврат товара. Если отказ является добровольным (из-за того, что товар не подошел по форме, расцветке, размеру или иным основаниям (но при этом он является качественным), то стоимость обратной доставки товара оплачивает сам потребитель. В случае, если отказ связан с выявлением каких-либо недостатков в приобретении, то расходы на обратную доставку должен взять на себя продавец. Таким образом, не во всех случаях при возврате товара он будет для покупателя бесплатным.

Каким образом можно призвать к ответу продавца, если покупки делаются дистанционно?Например, вернуть незаконно удержанную сумму за обратную доставку товара. При возникновении претензий потребителю нужно письменно обратиться к продавцу, информация о котором должна быть доведена в описании товара. Необходимо направить претензию на его электронный или юридический адрес. Она рассматривается в течение 10 дней с момента ее направления. Если реакции на нее не последует или покупатель получит отказ, он вправе обратиться в суд для защиты своих прав.