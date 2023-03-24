В Красноярске наградили «администраторов чистоты»

- Вы знаете, он у нас весь двор в порядке содержит! Никогда не откажет цветы посадить, забор покрасить!

- Вот видите, у нас тут дорожка, по ней школьники в школу ходят, они видят, как у нас чисто стало, и перестали мусор кидать!

Активистки сразу двух домов на Карбышева 10 и 12 наперебой расхваливают своего дворника. Сроилжон Ситдиков, но жители его зовут наш Ромка, скромно стоит рядом и очень стесняется. Десять лет он убирает улицы, а вот звание «Народный дворник» заработал впервые.

«Я просто хочу, чтобы было красиво и всем хорошо. Зимой вот тяжело, лёд долбить приходится, снег грести, но сейчас весна наступила, летом еще легче будет. Спасибо, большое спасибо, что оценили мой труд», - Сроилжон Ситдиков без устали благодарит всех, кто пришел его поздравить. И жителей домов, во дворах которых он наводит порядок, и представителей «Красноярской рециклинговой компании». Именно левобережный региональный оператор по обращению с ТКО еще в прошлом году решил отмечать работу лучших дворников своей технологической зоны.

«Мы решили в день работников ЖКХ отметить тех, кого не всегда замечают и отмечают. У нас же работу дворника замечают только тогда, когда его нет. Когда становится грязно вокруг, тогда все начинают понимать, что что-то не так. От работы дворников, во многом, зависит чистота вокруг контейнерной площадки, что важно для нас и для жителей. Ответственность регоператора начинается с момента погрузки мусора в мусоровоз, а до контейнера еще нужно доехать», - рассказывает Юлия Комиссаренко, руководитель PR-направления «Красноярской рециклинговой компании».

Если в прошлом году КРК отметило пять лучших дворник левобережья Красноярска, то в этом году победителей уже шесть. Двух – Сроилжона Ситдикова от УК «Энергоаудитинвест» и Мусирманкула Норбаева от УК «Новопокровская» - выдвинули сами жители домов, после того как левобережный региональный оператор объявил конкурс в своих соцсетях, остальных выбирали экипажи мусоровозов, ежедневно выезжающих на маршруты.

«Работу наших администраторов чистоты, как мы называем дворников, оценивают и ценят наши жители. И здесь срабатывают сразу три фактора. Во-первых, у нас работают очень отзывчивые, исполнительные и трудолюбивые люди. Во-вторых, мы однажды приняли очень правильное решение и внедрили единые стандарты работы для всех наших сотрудников. Третье, тот факт, что управляющая компания и региональный оператор – это организации и сотрудники, которые любят, когда во дворах чисто и наведен порядок», - отметила заместитель директора по внешним коммуникациям ГК «Покровские ворота», Ксения Саргсян.

Также лучшие дворники работают в УК «Грандсервис», «ЖСК», «Континенталь» и «Холмсервис». Памятные подарки специалисты «Красноярской рециклинговой компании» вручили всем и пообещали, что и на следующий год обязательно отметят лучших из лучших работников чистоты.

А знаете ли вы, что профессия дворника берет свое начало в 1649 году — именно тогда вышел указ Алексея Михайловича Романова о городском благополучии. В то время работники городского хозяйства подчинялись пожарным службам, их называли «уличными».

9 апреля 1669 года Петр Первый издал указ о соблюдении чистоты — и за выброс мусора на улицы и переулки людей начали наказывать. Тогда и появились дворники, а с 1870-х статус этой профессии повысился, и «хранители чистоты» стали подчиняться полицейским: у них даже были металлические бляхи с номерами, каждый дворник закреплялся за конкретным домом и помогал еще и его охране.

В Красноярске же, в 2010 году в Зеленой Роще появился памятник женщине-дворнику «Петровне» работы скульптора Андрея Кияницына.