В Красноярске на рабочей неделе потеплеет до +17 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на рабочей неделе ожидается нестабильная погода с перепадами температуры. Прогноз погоды в Красноярске на последнюю неделю марта составили синоптики GISMETEO.

Так, в понедельник и вторник в Красноярске ожидается +9 градусов. Днем будут пасмурные, возможен небольшой дождь. Ветер будет порывистым, но не очень сильным. По ночам так же сохранится положительная температура – около +6 градусов.

А вот в среду воздух днем прогреется до +14 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Однако ветер останется слабым, порывы составят около 4 метров в секунду. Ночью температура понизится до +5 градусов.

В четверг те же +14 градусов днем. Как и прежде небо будет затянуто тучами, ветер не ослабнет, а дожди не прекратятся. Ночью возможны заморозки до -2 градусов.

В пятницу, в последний день марта, же резко похолодает. Днем не выше -4 градусов, а ночью и вовсе до -10 градусов. Пройдет и небольшой снегопад.