Под Красноярском аферисты продали семь чужих квартир на 21 миллион рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае пятерых местных жителей будут судить за мошенничество с недвижимостью. Об этом сообщает МВД по региону.

В Березовке мужчина решил обогатиться незаконным путем. Он подбирал знакомых, которые по поддельным документам соглашались оформить на себя квартиры, принадлежащие не совсем благополучным сельчанам. После этого квартиры продавались ничего не подозревающим покупателям через агентство, принадлежащее мачехе афериста.

Одну из таких сделок раскрыли березовские полицейские во время госрегистрации сделки. За ней была раскрыта целая цепочка аналогичных схем. Первым задержали руководителя группы, а вскоре и всех остальных. Кроме того, оказалось, что березовец угрожал убийством одному потерпевшему, а у второго забрал паспорт.

Уголовные дела завели в отношении семи участников группы. Им удалось продать 7 квартир на общую сумму в 21 миллион рублей. Сейчас перед судом предстанут пяти членам банды, включая организатора. Дело главы риелторского агентства направлено в суд ранее, а один из фигурантов скрывается от следствия.

Вернуть собственникам пока удалось 3 квартиры. Остальные дела рассматриваются судом.