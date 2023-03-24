Садоводам на заметку: земельный вопрос под правовым микроскопом

Фото: Мария ЛЕНЦ

Есть старое свидетельство на землю. Что предпринять, чтобы зарегистрировать свое право собственности? (Вера Кузнецова, Красноярск)

Владелец земельного участка, у которого есть старое свидетельство, полученное в 90-х годах прошлого века, имеет право воспользоваться дачной амнистией и зарегистрировать право собственности на земельный участок в упрощенном порядке. Единственное условие – участок должен быть предоставлен до 30 октября 2001 года.

Для регистрации права собственности надо предоставить в Росреестр заявление на госрегистрацию прав и любой документ, который подтверждает ваше право на участок.

Таким документом может быть:

- акт органа государственной власти или органа местного самоуправления о выделении земельного участка,

- свидетельство о праве гражданина на участок.

Если таких документов нет, то подойдет выписка из похозяйственнной книги, которую выдает орган местного самоуправления.

Право собственности на земельный участок будет зарегистрировано за гражданином независимо от вида права, на котором земельный участок был предоставлен ему ранее (на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования). Если вы владели участком на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, такое право прекращается с момента регистрации права собственности на участок.

Если в свидетельстве старого образца не указан вид права, на котором предоставлялся земельный участок, считается, что участок предоставлен гражданину на праве собственности (ч. 1 ст. 49 Закона о государственной регистрации). В этом случае регистрация права собственности также будет произведена.

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Как правильно провести межевание земельного участка? (Екатерина Михайловна, Ачинск)

Межевание земельного участка – это работы по установлению границ земельного участка. Для проведения межевания нужно обратиться к кадастровому инженеру, заключить с ним договор подряда на проведение кадастровых работ.

При выборе специалиста убедитесь, что он является членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

Кадастровые работы по межеванию включают в себя:

- сбор и изучение сведений о земельном участке, предоставленных документов на землю, имеющихся геодезических данных по участку, а также адресов соседних земельных участков;

- подготовку проекта межевания;

- уведомление правообладателей смежных земельных участков (лиц, права которых могут быть затронуты межеванием);

- выезд на место и определение границ участка на местности;

- оформление акта согласования границ (этот документ подписывается правообладателями смежных участков);

- геодезическую съемку участка и определение координат межевых знаков;

- точное определение площади земельного участка;

- чертеж земельного участка со всеми его границами;

- подготовку межевого плана.

Межевой план изготавливается в форме электронного документа и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего план. Также документ может быть подготовлен и в бумажном варианте. После проведения межевания заявление и необходимые документы надо представить в Росреестр. Срок постановки участка на кадастровый учет и государственной регистрации прав не должен превышать 10 рабочих дней со дня приема Росреестром заявления и документов. Если заявление подано через МФЦ, то срок составит 12 рабочих дней.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Может ли участок, в отношении которого в ЕГРН нет сведений о правообладателе, быть признан бесхозным и отойти муниципалитету? (Виктор Герасимов, Красноярск)

В Законе о государственной регистрации предусматривается, что земельный участок, учтенный в установленном законодательством РФ порядке до 1 марта 2008 года, может быть снят с кадастрового учета в случае, если сведения о правообладателе такого участка отсутствуют в ЕГРН.

Перед снятием участка с кадастрового учета Росреестр направляет правообладателям исходного земельного участка (участка, из которого образован данный участок) или правообладателям расположенных на участке объектов недвижимости уведомления о том, что если в течение 6 месяцев права на участок не будут зарегистрированы, то он снимается с кадастрового учета.

При отсутствии в ЕГРН сведений о правообладателях исходного земельного участка или расположенных на участке объектов недвижимости запрос о наличии правоустанавливающих документов на участок и оснований для разграничения права собственности на него направляется Росреестром в уполномоченные органы и организации.

Если в Росреестр поступает уведомление об отсутствии оснований для разграничения права собственности на такой участок или правоустанавливающих документов, выданных другим лицам, или такое уведомление не поступает в течение трех месяцев со дня направления запроса, земельный участок снимается с кадастрового учета.

Если у собственника участка есть свидетельство о праве собственности, выданное, например, в 1995 году, и сведения о таком участке (как о ранее учтенном) и его правообладателе внесены в ЕГРН на основании такого свидетельства, оснований для снятия участка с кадастрового учета нет.

Если таких сведений в ЕГРН нет, но ранее регистрировалось право собственности на садовый домик, расположенный на таком участке, орган регистрации прав по почтовому адресу правообладателя такого объекта недвижимости или по адресу электронной почты (если такие сведения есть в ЕГРН) направляет уведомление о необходимости регистрации прав на участок. Если в течение трех месяцев с момента направления уведомления право на участок не будет зарегистрировано, он будет снят с кадастрового учета.

Если в ЕГРН отсутствуют сведения и о земельном участке, и о его правообладателе, например, когда собственник не обращался за внесением сведений о ранее учтенном участке в государственный кадастр недвижимости (до 1 января 2017 года), то такой участок не может быть снят с кадастрового учета.

В соответствии со ст. 69 Закона о государственной регистрации права на объекты недвижимости, возникшие до дня вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», признаются юридически действительными при отсутствии их госрегистрации в ЕГРН. Госрегистрация таких прав в ЕГРН проводится по желанию их обладателей.

При этом регистрация прав обязательна при регистрации перехода таких прав, их ограничения и обременения объектов недвижимости или совершенной после дня вступления в силу ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» сделки с объектом недвижимости.

Чтобы удостовериться, имеются ли сведения о правообладателе ранее учтенного участка в ЕГРН, можно запросить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. Сделать это можно через Интернет, заполнив необходимые данные на официальном сайте Росреестра, или обратившись в МФЦ независимо от места нахождения объекта недвижимости. В строке «Особые отметки» раздела 1 выписки из ЕГРН при наличии сведений о правообладателе будут приведены сведения о возникших до вступления в силу указанного Закона вещных правах на участок, учтенных в кадастре недвижимости до вступления в силу Закона о госрегистрации.