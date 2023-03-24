Садоводам на заметку: советуют эксперты

Фото: ИВАНОВА Диана

НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ

Помните бессмертное: «Люди как люди, только квартирный вопрос их испортил»? А что делать, чтобы нас не испортил и земельный вопрос?

Земельный вопрос иногда превращается в затяжные судебные процессы между соседями по дачным участкам, в которые волей-неволей втягиваются не только органы местной власти, но и руководители СНТ. Важно четко усвоить одно – юридические вопросы лучше решать вовремя, особенно вопросы регистрации прав собственности. С введением дачной амнистии в 2006 году стало намного проще зарегистрировать земельный участок и постройки на нем. С тех пор дачная амнистия несколько раз продлевалась, однако не исключено, что 1 марта 2031 года – крайний срок, когда можно зарегистрировать право собственности в упрощенном порядке. После окончания амнистии недвижимость могут признать самостроем и снести. Садоводы, имейте это в виду!

Как оформить дачную амнистию

Оформить право собственности на земельный участок сейчас несложно — все проходит в упрощенном порядке. От вас только техплан и документы на участок.

Юридические вопросы лучше решать вовремя, особенно вопросы регистрации прав собственности Фото: Мария ЛЕНЦ

Итак, что нужно сделать?

Подготовьте заявление на государственную регистрацию прав и документ, подтверждающий ваше право на земельный участок. Предоставьте их в Росреестр или МФЦ.

Обратитесь в орган, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство: это может быть орган государственной власти или местного самоуправления в зависимости от вашего региона. Туда нужно передать пакет бумаг:

1. Правоустанавливающие документы. Это может быть договор купли-продажи, договор дарения или другие документы, которые доказывают ваши права на землю или дом.

2. В случае если объект недвижимости находится в границах территории исторического поселения, нужно графически и в текстовой форме описать его внешний вид.

3. В случае если вы занимаетесь оформлением документов не сами, а обращаетесь к представителю (например, юристу), нужен будет еще и документ, подтверждающий его полномочия.

После того как вы отдадите документы, специалисты должны будут в течение 7 рабочих дней направить застройщику специальное уведомление о соответствии (или, наоборот, несоответствии) постройки ряду требований. Также они отметят, возможно ли разместить вашу постройку на земельном участке.

Направление застройщику уведомления о том, что здание соответствует требованиям, считается согласованием строительства. После согласования вы можете в течение 10 лет строить здание на указанном участке.

Когда вы закончите строительство, необходимо будет подготовить заявления о постановке на кадастровый учет и регистрацию права собственности, уведомление о том, что дом построен, техплан здания и соглашение об определении долей на него. Сделать это надо не позднее месяца с того момента, как здание будет полностью построено. Если у вас нет техплана, то придется обратиться в геодезическую компанию или нанять кадастрового инженера. У специалиста должен быть аттестат от Росреестра, а у фирмы — лицензия. Иначе результаты их работы не примут. Чтобы заключить договор, нужен паспорт, документы о собственности на землю.

Публикация подготовлена с использованием материалов kp.ru

ВСЕ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ

Чайник, газонокосилка, электроинструмент… А еще телевизор, электрплитка и даже холодильник. Без электричества на даче не обойтись

На вопросы о технологических правилах присоединения объектов энергетики садоводства к энергообъектам сетевых организаций отвечает руководитель Центра правовой помощи в энергетике и ЖКХ Елена Гончарова:

- Любой садовый участок требует, чтобы у него было электроснабжение. Ведь на даче всегда хочется не просто поработать, но еще и комфортно отдохнуть. Поэтому вопросы энергоснабжения земельных участков – одни из самых ключевых и болезненных. Почему болезненных? К сожалению, мероприятия по технологическому присоединению не всегда выполняются по ряду причин в установленные договорами сроки.

Есть два способа реализовать техприсоединение к электросетям. Первый вариант. Очень хорошо, если в свое время СНТ получило мощность от сетевой организации, заключило договор энергоснабжения и имеет возможность раздать существующую мощность между своими садоводами. Вторая ситуация посложнее – когда мощности не хватает, конкретный садовый участок не имеет технологического присоединения. Тогда нужно обращаться с заявкой в сетевую организацию. Порядок обращения в сетевую организацию у нас регламентируется Постановлением Правительства РФ № 861 от 27 декабря 2004 года. У документа масса изменений и дополнений, в которых неспециалисту сложно разобраться из-за специфики этого нормативного акта.

Без электричества на даче никак. Нужно и чай попить... Фото: Мария ЛЕНЦ

- Елена Владимировна, понятно, что процесс небыстрый. Но с чего нужно начать, какие первые шаги предпринять?

- Сначала садоводу необходимо осмотреться: если рядом с его земельным участком есть какие-то сетевые объекты и на них нет никаких опознавательных знаков, то, вероятнее всего, это сетевые объекты, принадлежащие СНТ. В этой ситуации нужно обращаться к председателю, чтобы уточнить, есть ли свободная мощность. Председатель может организовать технологическое присоединение: садовод вносит целевой взнос и получает электричество. Но если через сети СНТ присоединиться невозможно, не хватает мощности или по другой причине, то тогда рекомендую садоводу пройти по сетевым объектам, которые близко расположены к его участку. Каждый сетевой объект сетевой организации имеет опознавательные знаки, на которых есть информация об этой организации, куда и нужно обращаться с заявлением о технологическом присоединении. Порядок обращения как раз прописан в постановлении № 861. Проанализируйте, какое количество энергии (сколько киловатт: 5, 10, 15) вам необходимо, определите, какими электроприборами будете пользоваться. Опредилились? Тогда подаем заявление в сетевую организацию. Кстати, сделать это можно через сайты, которые есть у всех сетевиков. Садовод получает договор, в котором прописаны действия сторон, размер оплаты, сроки выполнения мероприятий со стороны сетевой организации и заявителя.

- Как долго ждать, когда на даче зажжется лампочка?

- Сроки зависят от количества мероприятий. Если сетевой объект находится на расстоянии менее 15 метров от земельного участка или садового дома, то срок 30 рабочих дней. Если расстояние больше, то, как правило, шесть календарных месяцев. В случае необходимости более глобальных мероприятий -стройки, реконструкции, то срок может составить календарный год. После завершения мероприятий по присоединению садовод заключает договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком ПАО «Красноярскэнергосбыт» и оплачивает потребленные киловатты по тарифу, установленному министерством тарифной политики.