Садоводам на заметку: решаем правовые вопросы

Фото: Мария ЛЕНЦ

В рамках грантового соглашения с министерством сельского хозяйства и торговли края Краевой союз садоводства реализует проект по повышению уровня правовых и практических знаний садоводов и огородников.

- Занятия информационно-консультационного курса для председателей садовых товариществ и активистов-садоводов стартовали осенью 2022 года. И вот уже на протяжении нескольких месяцев эксперты помогают им разобраться в самых разных вопросах – как правильно вести садоводческое хозяйство, как организовать работу самого правления СНТ, какие обязанности и полномочия у членов правления, у председателя, какие обязанности и полномочия у самих садоводов на территории своего СНТ, - рассказывает председатель союза объединений питомников, садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ Красноярского края «Краевой союз садоводства» Петр Суворов. – В любом садовом товариществе всегда возникает масса вопросов, которые нужно решать совместно: это развитие инфраструктуры, организация дорог, водоснабжения, электроснабжения, вывоз мусора, охрана территории, противопожарная безопасность. Конечно, чтобы разбираться в этих ситуациях, нужно быть юридически грамотным. В крае очень развито садоводческое движение, поэтому консультационные площадки работали сразу в трех городах - Красноярске, Ачинске и Минусинске. Более тысячи человек посетили наши консультационные мероприятия. Более того, все занятия мы записывали на видео, и вся эта информационная база будет предоставлена районным союзам садоводства. Сейчас в крае действует 11 таких союзов. Также информацию о том, какие вопросы рассматривались в рамках консультационного курса, можно посмотреть на сайте Краевого союза садоводства kraysad24.ru.

Фото: Мария ЛЕНЦ

ГЛАВНЫЙ ЗАКОН САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Что такое дача: чистый воздух, спокойствие, отдых, огородные дела. И все же нужно знать правовые азы, чтобы жизнь на природе была более комфортной

Основной закон, который регулирует отношения, возникающие в связи с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, - Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 14 июля 2022 года в него были внесены изменения, касающиеся, например, уточнения данных о том, что такое территория садоводства или огородничества, что голосование (очное, очно-заочное или заочное) в товариществе может быть проведено с применением электронных или иных технических средств, что допускается использование садовых земельных участков и огородных земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов.

Что такое СНТ и ОНТ

Жизнь не стоит на месте, и законодатели принимают различные решения, чтобы нормализовать быт людей на даче. Если старый «дачный» закон №66-ФЗ (действовал с 1998 по 2018 год) предполагал существование таких форм садоводческих товариществ, как дачные некоммерческие товарищества (ДНТ), дачные некоммерческие партнерства (ДНП), то в новом законе установлены только две формы ведения гражданами садоводства и огородничества:

- СНТ – садовое некоммерческое товарищество,

- ОНТ – огородническое некоммерческое товарищество.

Главное отличие форм друг от друга небольшое, но существенное: это возможность строительства на них капитальных зданий и сооружений. На территории ОНТ капитальные строения и сооружения строить запрещено. Можно только объекты без фундамента: сараи, времянки, будки. Даже если построить на огороде другое сооружение, то право собственности на него невозможно будет получить. А вот на территории СНТ разрешено возводить капитальные строения и сооружения, жилые дома, садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки (бани, сараи, навесы, теплицы, беседки). На указанные объекты можно получить право собственности, и они будут являться недвижимостью. Важный момент: на строительство объектов недвижимости площадью более 50 кв. метров нужно получить технический план.

Определяем правильно

Если вы являетесь членом товарищества, то ваш законный статус – садовод или огородник. А милое слово «дачник» оставим для неформального общения. Членами товарищества могут быть только физлица. В отличие от № 66-ФЗ, который устанавливал возрастной ценз для участника с 18 лет, теперь такого ограничения нет. Участие юрлиц и ИП в садоводческих и огороднических товариществах не предусмотрено. Принятие в члены товарищества осуществляется на основании заявления, которое подается в правление товарищества для вынесения его на рассмотрение общего собрания членов товарищества.

В № 217-ФЗ также закреплено определение понятия «садовый дом» - это здание сезонного использования, которое предназначено для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании. Параметры садового или жилого дома, возводимого на садовом участке, должны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса РФ, предъявляемым к строящимся индивидуальным жилым домам.

Грамотный устав – главная защита

Второй важный документ, который обязано разработать уже руководство СНТ, - это устав. Двух документов (устава и №217-ФЗ) достаточно для регулирования всех аспектов деятельности любого СНТ.

Что должен включать типовой устав? Это пункты, затрагивающие вопросы деятельности товарищества и содержащие следующие сведения:

- название, форма, месторасположение, предмет, цели товарищества;

- вопросы управления, полномочий действующих органов, изменения устава;

- принятие, выход, исключение из товарищества;

- полномочия, обязательства, ответственность членов;

- порядок внесения взносов и санкции за неуплату;

- заочное голосование при принятии решений;

- взаимодействие с гражданами, занимающимися садоводством и огородничеством на территории товарищества, не являющихся его участниками;

- образование, деятельность ревизионной комиссии;

- приобретение, создание общего имущества;

- реорганизация, ликвидация товарищества.

Кстати, одна из самых «горячих» тем, которую обсуждают садоводы на собраниях, денежная – взносы в СНТ и взыскание задолженностей. Один из преподавателей консультационного курса, проходившего в Краевом союзе садоводства, доцент Красноярского аграрного университета, юрист Елена Дадаян дала совет: чтобы на будущее не было проблем, обязательно необходимо записать в устав СНТ пункт о платежах и для тех, кто категорически решил не вступать в «дачный коллектив».

Фото: Мария ЛЕНЦ

ГРАНТЫ ДЛЯ САДОВЫХ ОБЩЕСТВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Деньги можно получить на развитие инфраструктуры или противопожарное оборудование

Минсельхоз края объявил конкурс грантов для развития садоводческих и огороднических товариществ. С 2023 года соискатели могут рассчитывать на поддержку до трех млн рублей. Деньги можно вложить в строительство, реконструкцию или ремонт электросетей, водоснабжения и дорог в некоммерческих объединениях, в том числе в разработку проектной документации. Заявки на отбор принимаются до 11 апреля.

Итак, какие требования к конкурсантам? На грант могут рассчитывать садовые общества без долгов перед бюджетом, а также включенные в реестр некоммерческих товариществ края, претендующих на госпомощь. Софинансировать проект необходимо в размере не менее 10% от его стоимости. На отбор конкурсанты предоставляют также протокол общего собрания членов товарищества с указанием мероприятия, на которое запрашиваются деньги, и его стоимости. Преимущество в ходе отбора у объединений с наибольшей долей земельных участков, используемых для ведения садоводства и огородничества, ранее не получавших такой грант на развитие, действующих свыше 20 лет и более. Учитывается также членство в муниципальных союзах садоводов.

Второй грант - до 200 тысяч рублей - дает возможность купить противопожарное оборудование. На сессии Законодательного Собрания края приняли изменения в закон «О государственной поддержке садоводства и огородничества в Красноярском крае». Ранее грант можно было потратить только на приобретение изделий и материалов для ремонта дорог, объектов электро- и водоснабжения в СНТ. Теперь садовые общества могут купить противопожарное оборудование и снаряжение.

Заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов отметил, что новация направлена на усиление мер пожарной безопасности в регионе, защиту имущества некоммерческих товариществ.

До 200 тысяч размер гранта садоводческим товариществам увеличили в этом году, ранее он составлял 100 тысяч рублей. Отбор по этому направлению планируется в сентябре 2023 года.

Дополнительная информация о конкурсе размещена на сайте минсельхоза края krasagro.ru.