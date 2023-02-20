Садоводам на заметку: готовимся к весенним работам в саду

Фото: Мария ЛЕНЦ

С прошлого года в Красноярском крае начала действовать новая мера государственной поддержки – грант некоммерческим организациям, выражающим интересы садоводов, огородников и их товариществ. В рамках грантового соглашения между Краевым союзом садоводства и министерством сельского хозяйства и торговли края реализуется проект, направленный на повышение правовой грамотности садоводов и огородников. Читайте в нашем материале полезные советы от «мэтров» и экспертов в садово-огороднических делах: агротехника, обработка почвы, работа с посевным материалом, выбор семян и саженцев различных культур.

Чек-лист на февраль

- Проведите ревизию запасов семян. Подготовьте семена овощей и цветов к посеву, питательную смесь для рассады, продезинфицируйте землю (если заготовили ее с осени).

- Проверьте, как перезимовал посадочный материал (семенной картофель, клубни георгинов, луковицы гладиолусов и других цветов). Если цветы проросли, посадите их в горшок.

- В конце зимы возможна резкая смена погоды, что вредит плодово-ягодным растениям. В саду в оттепель и после обильных снегопадов уплотните снег вокруг приствольных кругов – особенно под косточковыми культурами (сливой, вишней, абрикосом, алычой и т.д.)

- Напишите четкий план проведения всех работ в течение предстоящего сезона. Заведите тетрадь, где каждой культуре отведите несколько страниц. Вносите наблюдения, делайте заметки – сроки посева, площадь посадок, сорта и гибриды, подкормка, удобрение почвы осенью и перед посадкой или посевом весной, способы защиты от болезней и вредителей.

Март открывает посевную

Хотите летом-осенью получить богатый урожай? Тогда нужно начинать с правильного выращивания рассады. Секретами делится опытный красноярский агроном Альбина Ивановна Рещикова

- Прежде чем начать сеять, посчитайте, сколько растений каждой культуры потребуется для посадки. Из расчета на один кв. метр открытого грунта требуется рассады: сельдерея - 10-14 шт., капусты белокочанной ранней и цветной – 5-6, капусты поздней - 2, помидоров – 4-5, перца – 7-8, огурцов – 2-4, кабачков -1-2, патиссонов - 2, тыквы - 1 шт.

- Почвенные смеси для томатов, перцев, баклажанов, сельдерея, капусты ранней белокочанной, цветной, брюссельской, савойской можно приготовить из двух частей перегноя или хорошего компоста, одной части земли и 0,5 части песка или пропаренных опилок. На каждое ведро смеси добавить 2 столовые ложки суперфосфата, 1-2 стакана древесной золы.

- Для тыквенных (огурцов, тыквы, кабачков и т.д.) - 1 часть перегноя, 1 часть земли и 0,1 части опилок или песка. Почвенные смеси могут быть и другого состава. Но все они должны быть обеззаражены прогреванием или, наоборот, многократным промораживанием, чтобы субстрат не стал источником заражения.

- Почвенную смесь, приготовленную с осени, до января-февраля держат на морозе, а за 1-1,5 месяца до посева рассады заносят в тепло на 5-7 дней и опять на морозы до полного промерзания. Так повторяем 3-4 раза.

- После последнего промораживания грунт желательно прогреть при температуре 70-90 градусов в течение 30-40 минут и заселить полезными микробами и грибами, которые есть в многофункциональных микробно-грибных биопрепаратах, таких как «Байкал-ЭМ1», «Сияние», «Возрождение» или просто обработать триходермином, споробактерином, фитоспорином-М и т. д. Но лучше, как показывает многолетнее наблюдение, все же использовать многокомпонентные эффективные микроорганизмы (ЭМ).

- Сроки посева разных овощных культур зависят от сортов, способов выращивания и климатических условий природной зоны и даже конкретного участка. Первым высевают сельдерей, затем перцы, баклажаны и поздние сорта томатов.

- Перед посевом семена (если нет пометки на купленных пакетах, что они прошли обработку) можно прогреть в горячей воде в течение 20 минут при температуре 45-50 градусов. Второй вариант обеззараживания: семена овощных культур перед посевом выдерживают в течение двух часов в разбавленном соке чеснока (к 1 части сока добавляют 2 части воды). Семена капусты белокочанной перед посевом можно 6 часов выдержать в 1,5-процентном растворе горчицы. Урожайность увеличивается почти в 2 раза, и кочаны лучше хранятся.

- При выращивании рассады всех видов растений, особенно посеянной в ранние сроки, нужно устраивать дополнительное освещение фитолампами, делать экраны из зеркала, фольги, чтобы падающий на экран свет отражался и освещал растения со стороны комнаты. В этом случае они меньше вытягиваются, не наклоняются в сторону окна.

Семена нужно выбирать грамотно Фото: Мария ЛЕНЦ

Где родился, там и заколосился

Какие семена и саженцы выбрать – свои родные или экзотические, заморские?

На что обратить внимание при выборе посадочного материала, рассказывает эксперт, который знает все о семенах овощей и садовых растений, саженцах плодово-ягодных и декоративных культур, – руководитель опытного производственного хозяйства «Минусинское» Надежда Александровна Булавина.

Надежда Булавина. Фото героя публикации

- Первое правило: всегда прислушивайтесь к мнению специалистов – ученых, которые занимаются селекцией и проводят испытания новых сортов, районируют их. Растения, акклиматизированные в сибирской зоне, будут качественными и зимостойкими. Где саженец вырос, к тем условиям он и привык.

- Южные саженцы, насколько бы расхваленными они ни были, могут навредить вашему саду. Многие садоводы уже столкнулись с проблемой: с таким посадочным материалом часто «приезжают» различные болезни – плодожорка, щитовка, листовертка, рак растений. Бороться с ними сложно, а рак лечению не поддается.

- Одна из самых острых, актуальных проблем, с которыми сталкиваются садоводы, – заболевания растений и вредители. Совет один – ни в коем случае не занимайтесь самолечением, особенно если не уверены в диагнозе. Изучите вопрос, обратитесь к специалистам.

- При покупке семян или посадочного материала на различных дачных ярмарках всегда спрашивайте документы. Любые саженцы должны иметь санитарные, карантинные сертификаты. Нет документов («забыли, еще оформляем, да у нас все без обмана, никто не жаловался») – нет покупки.

- Приобретайте посадочный материал только в проверенных местах: питомниках, специализированных садовых центрах. А вот в гипермаркетах, на стихийных рынках, обочинах дорог шансов купить «непонятно что в мешке» намного больше.

- Если саженцы с открытой корневой системой, то обратите внимание на размеры растения (идеальные параметры – высота 1,2-1,3 метра, диаметр ствола не менее 1 см, длина корней – 20 – 30 см. Корни должны быть мощными, упругими, со множеством мелких корешков, кора – гладкой и чистой (сморщенная, с ранками или царапинами – не вариант). Почки должны быть плотными и зелеными внутри.

- При покупке саженцев с закрытой корневой системой обратите внимание на листья: они должны быть чистыми, без пятен или белого налета. Аккуратно выньте саженец из горшка: если корневая система хорошо оплетает земляной ком, значит, саженец растет давно, он крепкий, хорошо укоренился.

КОНКРЕТНО

Облепиха Минуса: сорт высокозимостойкий, побеги неоколюченные. Плоды массой 0,7 г, конические, желто-оранжевые, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают в середине августа.

Слива Пересвет: созревает в середине августа. Плоды округлые, слегка угловатые, оранжевые, с красным мраморовидным румянцем. Мякоть желто-оранжевая, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса, легко отделяется от косточки.

Жимолость Бакчарский великан: сорт зимостойкий, среднего срока созревания. Куст высотой до 1,9 м, разрежен, овальной формы.

Солнечная ягода

Виноград в Сибири вырастить можно!

Виноградарь-опытник из поселка Шушенское Красноярского края Александр Рыкалин заложил свой виноградник в далеком 1997 году. С того времени испытал более сотни сортов и форм винограда. Вот некоторые советы от Александра Петровича, если вы решите заняться солнечной ягодой:

Александр Рыкалин. Фото героя публикации

- По урожайности и зимостойкости можно выделить сорта с мускатным вкусом: Тукай, Гарольд, Мускат Новошахтинский, Гурман, Амирхан, Алешенькин, Загадка Шарова, Зилга, Кишмиш 342, Лора, Памяти Домбковской.

- Привлекательный вид гроздей до двух килограммов и ягодой до 20 граммов имеют сорта: Преображение, Юбилей Новочеркасска, Юлиан, Рута. В наших сибирских условиях самый урожайный сорт Алешенькин – 25 кг с куста.

- Лучший срок посадки саженцев винограда – ранняя весна. Способ посадки – траншея шириной 0,5 м, длиной два погонных метра на один куст, глубиной 0,3 м. Для опалубки траншеи можно использовать доски, шифер и др. Ямы для посадки я готовлю с осени и заправляю почвосмесью: земля, песок, перегной в соотношении 2:1:1 соответственно. Расстояние между кустами 2,0-2,5 м, между рядами 2,7-3,0 м.

- При посадке нужно расправить корень. Виноград легко переносит заглубление надземной части (на 7 см выше корневой шейки), образуя новые корешки. В рост пускаю один побег, если много сильных побегов – оставляю два. Все остальные побеги и пасынки удаляю на один лист. Саженцы винограда сажу под углом 45 градусов (наклон необходим для беспроблемного пригибания лозы к земле, при укрытии на зиму).

- После посадки следует замульчировать органической мульчей. В год посадки растению устанавливаю опору в виде деревянного кола, к которому подвязываю лозу, в последующие годы устанавливаю шпалеру из металлической проволоки, которую натягиваю между столбами. По мере роста лозы подвязываю ее на шпалеру. Подвязка к шпалере и пасынкование позволяют улучшить освещенность растений и проветривание кроны. В течение лета делаю неоднократно зеленые операции: удаляю пасынки на один лист. В августе провожу чеканку лозы для ускорения ее созревания и ягод винограда, вношу фосфорные и калийные минеральные удобрения в дозе 40 и 20 кг действующего вещества на 1 га соответственно. Полив умеренный в засушливый период. Виноград не любит частые поливы и переувлажнение почвы.

- Уборку винограда провожу с 25 августа по 10 сентября, самые поздние сорта - во второй половине сентября.

Выбираем семена

Рекомендует агроном Наталья Горьковая

- Большая часть семян, представленных на рынке, - импортные (овощных – 60%, цветочных – до 90%). Среди российских фирм и производителей можно выделить следующие – «Гавриш», «Поиск», «Аэлита», «Семко», «Партнер», «Биотехника», «Евросемена», «Сибирский сад», «Семена для Сибири».

- Гибриды или сорта? На ваш выбор! И у гибридов, и у сортов есть свои преимущества. Например, у сортов томатов превосходные вкусовые качества, зато гибриды могут быть более урожайными, отличаться высокой лежкостью, устойчивостью к заболеваниям.

- Обратите внимание на сроки годности семян, сроки урожай или фасовки. Если семена продаются со скидкой, то нужно хорошо подумать, покупать ли их. Например, семена огурцов и томатов могут сохранять всхожесть долгое время, а вот цветочные лучше не брать.

- У гранулированных и дражированных семян быстрее теряется всхожесть. Их нужно хранить в холодильнике при температуре 4-5 градусов. Если хранить в морозильной камере, то семена могут сохраняться до 20 лет.

- Если вы приобрели необработанные семена, то их нужно выдержать 20 минут в 1%-ном растворе марганцовки. Затем промыть до чистой воды и можно высевать.