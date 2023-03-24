В Красноярске экс-замдиректора УЗС подозревают в получении взятки внедорожником Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завели уголовное дело на бывшего замдиректора Управления Зеленого Строительства по подозрению в получении взятки автомобилем «Тойота Ленд Крузер 200». Об этом сообщает СК по краю.

По версии следствия, в 2018 году чиновник предложил знакомому бизнесмену помочь с подписанием договора на озеленение города за взятку. Мужчина свое слово сдержал – действительно помог коммерсанту заключить договор поставки, транспортных услуг и выполнения других работ на 90 миллионов рублей.

За услугу чиновник попросил внедорожник «Тойота Ленд Крузер 200», стоимость которого составляет 5,5 миллионов рублей. В декабре 2018 года фирма предпринимателя купила автомобиль, его передали подозреваемому. В сентябре 2019 года он приобрел машину в свою собственность, фактически не оплачивая его.

Схему чиновника раскрыли полицейские. В отношении экс-замдиректора УЗС завели уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки в виде иного имущества в особо крупном размере». Мужчина арестован.

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