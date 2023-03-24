Горсовет Красноярска планирует дополнительно выделить Советам ветеранов по 350 тысяч рублей в год

Народные избранники напомнили, что финансирование ветеранских организаций за последние 5 лет сократилось практически в два раза, поэтому администрации города было рекомендовано проанализировать, какая помощь на данный момент оказывается местным общественным организациям ветеранов (пенсионеров). В результате мэрия согласилась, что таким организациям, действительно, нужна дополнительная поддержка.

На заседании комиссии по социальному развитию депутаты поддержали вариант дополнительной ежегодной выплаты по 350 тысяч рублей каждому Совету ветеранов – семи районным и одному городскому. Депутаты взяли на контроль принятие администрацией города необходимых правовых актов о предоставлении этой меры поддержки. Средства на эти выплаты предусмотрены в проекте изменений в городской бюджет на 2023 – 2025 годы. Документ будет рассмотрен депутатами на внеочередной сессии 28 марта 2023г. В случае принятия корректировки бюджета уже в этом году восьми ветеранским организациям будет предоставлено по 175 тысяч рублей, а в 2024-м и 2025-м годах – по 350 тысяч рублей. Эти средства пойдут на содержание и материальное обеспечение местных общественных организаций ветеранов, предоставление адресной помощи, поощрение членов организаций и издательскую деятельность.

«Сделан первый шаг увеличения более чем в два раза финансирования ветеранских общественных организаций каждого района и городского Совета ветеранов. По 350 тысяч рублей в год на каждую из восьми организаций будут добавлены к их исходным 260 тысячам в год, - отметил депутат Вячеслав Дюков. – Спасибо активистам Совета ветеранов Железнодорожного района, что на депутатском приеме так остро поставили этот вопрос, что моё обращение к коллегам-депутатам и Главе города было услышано мгновенно. Уверен, что на сессии это решение будет утверждено».

Нужно сказать, что это не единственный пример заботы о пожилых красноярцах депутатами городского Совета. Дело не только в тех решениях, которые принимает горсовет, но и в личном внимании депутатов к горожанам уважаемого возраста, в том взаимодействии, которое выстроили представительный орган и ветеранские организации. Так, председатель горсовета Наталия Фирюлина уже провела несколько рабочих встреч с представителями советов ветеранов, где обсуждались их насущные проблемы и планы на 2023 год. На май планируется еще несколько встреч Наталии Вячеславовны с членами общественной организации «Блокадник» и представителями ветеранских организаций.