Пьяный житель Красноярска обвинил кондуктора в краже денег, которые потратил сам

Фото: соцсети незадачливого пассажира

Житель Красноярска обвинил кондуктора в краже денег из его кошелька. Пропажу мужчина по имени Станислав обнаружил после утреннего вояжа в автобусе №50, после чего поспешил в полицию, а позже рассказал историю в соцсетях. Ее опубликовал паблик микрорайона «Солнечный»:

– Ехал с матросова рано утром. Попросил кондуктора присмотреть за мной так как мог уснуть, сел на сиденье рядом с ним. Но где-то на автовокзале все-таки меня вырубило. На конечной ул. Соколовская меня разбудил водитель. Я выскочил из автобуса и осознал что телефона нет и деньги с картами из портмане пропали. Водитель с кондуктором сказали ничего не видели, – сообщил красноярец.

Однако полицейские провели проверку и выяснили, что красноярец ехал в автобусе будучи пьяным. Те деньги, что у него якобы украл кондуктор – 2 тысячи рублей, – он где-то в пьяном «автопилоте» потратил сам. «Украденный» же телефон он выронил в автобусе – его принесли водителю другие пассажиры, а тот передал гаджет полиции.

А теперь – самое загадочное. Инцидент произошел еще 20 ноября, и вскоре после того, как вскрылась правда, мужчина отозвал заявление у полицейских. Но сегодня утром история всплыла в соцсетях вновь – по какой-то причине мужчина снова решил пожаловаться на воровство кондуктора.

– Будьте осторожны, кондуктор лазает по карманам. Но вы не переживайте за кошелек – будет пустой, но в кармане, – добавил забывчивый красноярец.