В Железногорске мужчина пригласил выпить дворника и повесил на него «угон» своего авто

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Железногорске произошла запутанная история с угоном, аварией и предательством. Она началась со звонка в полицию некоего 62-летнего мужчины: он утверждал, что его приятель ударил его по голове и угнал автомобиль «Рено Дастер». Позже свои показания он подтвердил в беседе со следователем, и полицейские взялись за дело.

По словам пожилого мужчины, нападение произошло недалеко от городского озера. Его пьяный товарищ якобы бросился на него, ударил по голове и забрал ключи от иномарке. Личность подозреваемого в полиции быстро установили, а авто нашли застрявшим в грязи на берегу озера.

А вот дальше начались нестыковки и правоохранители быстро выяснили реальную картину. Как выяснилось, историю доносчик переврал целиком и полностью. Он действительно в тот день был не один: мужчина подъехал к знакомому дворнику, который подметал улицу, и предложил ему выпить вместе. Вдвоем они поехали до магазина, но заезжая на парковку, водитель врезался в фонарный столб.

Владелец «Рено» решил сбежать с места ДТП, и направился к озеру. Парочка некоторое время выпивала спиртное в салоне, а позже оказалось, что автомобиль забуксовал и застрял в грязи. Дворник предложил сходить за помощью, но когда вернулся – обнаружил что автомобиль пуст.

На следующий же день к дворнику явились полицейские, от которых он узнал, что якобы избил владельца «Рено», забрал машину, а затем утопил ее в грязи. Естественно, рассказанная железногорцем сказочка развалилась, в полиции выяснили, что дворник никого не трогал. Вероятно, своей ложью пожилой мужчина хотел «отмыться» от ДТП и от пьяного вождения, но нарвался на более серьезные проблемы с законом – теперь ему грозит уголовная статья за ложный донос. А это – до трех лет тюрьмы.