В Красноярске задержали мужчину, который стрелял на Судостроительной

Фото: "ЧП Красноярск"

Красноярская полиция нашла мужчину, который открыл стрельбу на Судостроительной. Инцидент произошел в пятницу вечером в одном из жилых дворов – там мужчина выстрелил под ноги своему товарищу, который кинул в него петарду. Все действо попало на камеру видеонаблюдения.

Полиция после публикации видео в соцсетях оперативно занялась происшествием. Там установили стрелка и задержали его – по словам сотрудников, пистолет оказался охолощенным, хотя на видео видно, что выстрел высекает искры из брусчатки.

Полицейским 34-летний красноярец пояснил, что купил оружие этим летом в магазине – в «просветительных целях». Пугать своим выстрелом он никого не хотел, и вообще – это была дурацкая шутка.

Однако мужчине все равно грозит наказание. На него составили протокол по административной статье о стрельбе в неположенном месте. За нее предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, при этом полиция конфискует оружие. Также возможно, что красноярцу вовсе запретят носить оружие до трех лет.