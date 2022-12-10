В Красноярском крае ночью на трассе полицейские помогли водителю со сломанным автомобилем

Фото: Стоп-кадр МВД

В Зеленогорске, Красноярский край, дорожные полицейские ночью на трассе помогли водителю из Бурятии со сломанным автомобилем. Как рассказали в МВД, мужчина сам сообщил в дежурную часть, что он стоит поздно ночью на обочины трассы и не может двигаться дальше.

Когда на место прибыл экипаж ДПС, то житель Бурятии рассказал, что он уже несколько дней в пути. Переночевать планировал в гостинице, до которой не смог доехать всего лишь 2 км. У него сломался автомобиль, на котором он перевозил один грузовичок в кузове, а другой на жесткой сцепке. Автовладелец разобрался, что порвался ремень генератора. У него отключилось все электрооборудование, в том числе и фары. Мужчина вынужден был ехать без света, да еще и там, где не было уличных фонарей.

Инспекторы ГИБДД решили сопроводить водителя в свете фар патрульного автомобиля и с проблесковыми маяками, чтобы мужчина безопасно смог добраться до гостиницы. Но во время движения через железнодорожный переезд произошла поломка жесткой сцепки, и буксируемый автомобиль отцепился. Автоинспекторы вновь вышли из положения - закрепили тросом конструкцию.

В конечном итоге мужчине помогли добраться до гостиницы, где изрядно уставший он направился отдыхать, а сотрудники ГИБДД отправились патрулировать город.