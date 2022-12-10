Жительнице Канска прислали с маркетплейса пластилин в коробке из-под Iphone за 60 000 рублей

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Жительница Канска получила в заказе на маркетплейсе пластилин в коробке из-под Iphone за 60 000 рублей. Как рассказали в МВД, женщина заказывала себе новенький телефон по акции, но недобросовестные продавцы решили не отправлять товар.

Горожанка объяснила, что пользуется маркетплейсом довольно давно и еще ни разу на личном опыте не сталкивалась с обманом. Поэтому решила, что подарок на Новый год себе закажет там же. Доверилась, так сказать, бренду.

Но, получилось с точностью наоборот. Заказав по акции смартфон, она получила его через неделю в одном из пунктов выдачи заказов. Полностью оплатив новенький телефон, женщина решила проверить его работоспособность. Мало ли, вдруг есть какие-то дефекты. Открыв коробку, она не поверила своим глазам…

Вместо смартфона, который она предвкушала получить, там лежали куски пластилина, небрежно размазанные по коробке. Примечательно, что массы для лепки было как раз столько, чтобы создать впечатление веса настоящего телефона.

41-летняя женщина тут же обратилась в полицию. Сотрудники МВД завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь продавцам пластилина грозит до 5 лет лишения свободы.

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