В Красноярске ожидается потепление к концу рабочей недели Фото: Мария ЛЕНЦ

В конце рабочей недели в Красноярске ожидается потепление до -9 градусов. Прогноз составил портал GISMETEO.

Понедельник ожидается довольно холодным. Днем до -20 градусов, но солнечно и безветренно. Ночью же похолодает до -25 градусов.

Вторник и среда будут примерно одинаковыми – днем около -13-15, ночью возможны понижения температуры до -20-22 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и небольшой снег. Ветер к среде ослабнет до штиля.

В четверг начнет теплеть. Днем будет пасмурно и снежно, усилится ветер, возможны порывы до 9 метров в секунду. Дневная температура – около -13, ночная -21 градус.

В пятницу днем потеплеет до -11 градусов. Порывистый ветер сохранится, будет пасмурно. Ночью же похолодает до -15 градусов.