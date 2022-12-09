Хакасский Дед Мороз - Соох Апсах – вышел в финал конкурса «Лучший Дед Мороз Сибири-2022». Фото: сайт правительства республики

Новый год на хакасском звучит «Чыл Пазы» (в переводе на русский «Голова года»). А главный персонаж – седовласый дедушка Соох Апсах. Сколько ему лет, никто не знает. Как и его коллеги по цеху, хакасский Дед Мороз носит длинную белую бороду, богатую, в смысле теплую и красивую, шубу до пят. И сопровождает его красивая девушка – Снегурочка. Задача Соох Апсаха – дарить подарки и приложить все усилия для смены года.

На территории Сибири живет много народов, у каждого свои традиции и культура, которые активно возрождаются и поддерживаются. Центр народного творчества Кузбасса совместно министерством культуры и национальной политики региона несколько лет назад запустил межрегиональный конкурс под названием «Лучший Дед Мороз Сибири». Мероприятие стало традиционным и привлекает все больше участников, оно проводится в канун новогодних праздников. Его задача – сохранить культурные традиции народов России.

Хакасию на конкурсе представили специалисты сектора традиционной хакасской культуры Национального центра народного творчества имени С.П. Кадышева. Театрализованная познавательная шоу-программа «Соох Апсах и новогодние приключения Ми-ми-мишек» - это яркое представление, в котором главные сказочные персонажи путешествуют по значимым местам и достопримечательностям Хакасии.

И вот стало известно, что хакасская программа вышла в финал Межрегионального конкурса «Лучший Дед Мороз Сибири-2022».

Отборочный тур для участников конкурса из регионов России прошел с 19 по 25 ноября в дистанционном формате. В финал конкурса прошли 12 лучших театрализованных шоу-программ из регионов Сибири – Кузбасса, Алтайского края, Томской и Новосибирской областей, республик Алтай и Хакасия.

Финал межрегионального конкурса состоится 16 декабря в Театре драмы Кузбасса, в городе Кемерово. На суд жюри все финалисты представят шоу-программы в 2-х номинациях: «Лучший Дед Мороз Сибири-2022» и «Лучшая шоу-программа». Победитель конкурса получит сертификат на звание «Лучший Дед Мороз Сибири-2022» и эксклюзивный костюм главного новогоднего героя.