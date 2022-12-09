Шапчонка – собачонке, сапожки для кошки: красноярская швея ушла с производства и открыла свое ателье для животных

Красноярская швея ушла с производства и открыла свое ателье для животных. Фото: предоставлено Светланой Кропаневой

Четыре ботиночка – за полчаса, курточку с капюшоном – за два. Костюм пирата – пожалуйста, моднявый «адидас» - не вопрос. На Новый год спрос на шубки Деда Мороза и карнавальные костюмы. Красноярка Светлана Кропанева – кутюрье в мире собачьей и кошачьей моды, обшивает домашних питомцев. На сентябрьской международной выставке «ПаркЗоо» в Москве удивила китайцев норковыми шубками для четвероногих модников. Сейчас у нее срочный заказ – 350 комплектов ботиночек нужно сшить и отправить в Благовещенск. А начинала Светлана 10 лет назад, когда оказалась без работы и пришла в центр занятости населения вставать на учет, на биржу труда.

Не думала, не гадала

Предыстория такова: в 2012 году Светлана ушла с работы. Она – швея с большим опытом, в какой-то момент поняла, что устала сидеть за машинкой и изо дня в день выполнять монотонную работу, шить куртки и пуховики. Захотела развиваться, ей тогда был всего 41 год. Муж и две дочери, 16 и 22 года, поддержали решение.

В тот момент она жила в небольшом закрытом городе Зеленогорске (в сотне километрах от Красноярска). Узнала, что в службе занятости населения есть такая программа для безработных, по которой можно получить стартовый капитал на открытие своего бизнеса. Поэтому отправилась туда вставать на учет.

- Не знаю, как пришла идея шить одежду для домашних животных. Может, где-то подсмотрела, по телевизору или в интернете, - рассказывает Светлана. – Стала наводить справки, выяснила, что в Зеленогорске никто этим не занимался. Потом замахнулась на Красноярск, все же краевой центр, миллион жителей, десятки тысяч питомцев. Оказалось, что и там места под солнцем полно – и решила его занять, почему бы и нет?!

Новогодний ассортимент. Фото: предоставлено Светланой Кропаневой

И вот, представив бизнес-план в службу занятости, Светлана получила из бюджета 76 тысяч рублей на развитие бизнеса. У нее был свой оверлог, купила еще две новых швейных машинки, для профессионалов. Набрала тканей и фурнитуры. И открыла свое ателье «Лана».

Поначалу были сложности. Выкройки материца искала в интернете, училась делать их самостоятельно, подгонять. Примеряла на своих собаках, они были ее первыми моделями - лабрадор Граф и чихуахуа Сына.

Подиумом служил рабочий стол. Где набирать клиентуру? Стала заявляться на разных зоовыставках. Служба занятости тоже устраивала тематические мероприятия для таких, как она, предпринимателей, продвигая саму идею «мы вам поможем открыть свой бизнес». Создала свою страницу в соцсетях. Конечно же, сарафанное радио в помощь.

Вскоре перебралась в Красноярск, сняв помещение под свой мини-цех. Потихоньку, понемногу дела пошли в гору. Сегодня Светлана уже со счета сбилась, сколько всего она сшила за эти годы: попонки и комбинезоны, ботиночки и платьица, шапочки и карнавальные наряды.

Модник. Фото: предоставлено Светланой Кропаневой

Одни ласкаются, другие кусаются

Первыми клиентами стали девушка с той-терьером, ему Светлана сшила теплый костюмчик. Потом йорик – йоркширский терьер-девочка, ее нарядили в платьице. Маленьких собак хозяева вообще балуют, стараются нарядить покрасивее, да укутать потеплее – вдруг малявочка замерзнет.

- Клиенты всегда интересные, разные, про каждого можно рассказывать. Есть такие, кто искренне любит всех и вся – постоянно норовит лизнуть в лицо в знак любви. А есть другие. Был у меня однажды тойчик – маленький, но жутко злой. Я шила ему «адидасовский» костюм. Ну, знаете, синий с тремя фирменными полосками, как в 90-е. Тойчик потом поехал в Канск (который у нас в 90-е как раз считался разбойничьим городом). Он хозяйку свою всю искусал, пока она его держала. Маленький злыдня. Меня не кусал, я стараюсь к злым собакам лишний раз не прикасаться, - рассказывает Светлана.

Запомнилась еще одна пара: приехал мужчина и привез своего кота, которого безумно о-бо-жал. Рыжий такой, пушистый, упитанный, килограмма на четыре парень по кличке Семен. Поскольку котяра любил гулять в любую погоду на шлейке, хозяин заказал ему полый комплект зимней одежки, включая обувь.

Рыжий модник. Фото: предоставлено Светланой Кропаневой

Однажды хозяйка заказала хорьку костюм пирата со шляпой. Часто делают заказы новогодних нарядов, наряжают собак и кошек в Деда Мороза или Снегурочку. Черного как смоль, египетского кота, нарядили в султана: Светлана сделала ему шелковую накидку с каймой, а на голову чалму с брошью. Такие наряды в основном заказывают для фотосессий или на выставки.

Многие клиенты стали постоянными. Приехала однажды женщина с собакой, говорит: «Мы у вас когда-то заказывали костюм, он уже старый, весь истрепался, но моя собака так его любит – сделайте нам еще один такой». Другая клиентка попросила: «Мы заказывали нашей любимице курточку, а у нее потомство появилось, теперь нужно всем наряды сшить».

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Поначалу, признается мастерица, прибыли почти не было. Основной доход ей приносили обычные, «человеческие» заказы. Вот если бы она обшивала породистых обитателей московской Рублевки или, скажем, красноярских Сосен, совсем другие деньги бы зарабатывала. Но заказчики у нее простые, для них цену особо не поднимешь. Взять, к примеру, комбинезон для кота – семь лет назад стоил 800 рублей, сейчас – 1500 рублей. А ведь в него столько труда вложено, столько мелких деталей приходится шить вручную. Расходные материалы покупает в оптовых магазинах, знает все места в Красноярске, где можно взять качественно, но подешевле.

Новогодние наряды. Фото: предоставлено Светланой Кропаневой

- Цена низкая, рентабельности мало. Выезжала на том, что есть запасы тканей и фурнитуры. Только недавно стала набирать обороты. У меня клиентура увеличилась, ассортимент, заказы. Осталось найти помощниц. Так что приходите, девочки, кому нужна работа, будем с вами вместе развиваться.

Семья поддерживает, а как иначе. Старшая дочь помогает выкройки делать, младшая взялась за продвижение, ведет страницу в соцсетях, наполняет ее контентом. А недавно агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края организовало для Светланы Кропаневой участие международной выставке зооиндустрии «ПаркЗоо».

На московской международной выставке "ПаркЗоо" Светлану Кропаневу поздравили с десятилетием ателье. Фото: предоставлено Светланой Кропаневой

- Мы думали, что будет такой же формат, как в Красноярске: посетители будут приходить, смотреть и покупать. Поэтому отправили туда кучу своих товаров и поехали следом с младшей дочерью – покорять мир. На самом деле там собрались оптовики и производители, чтобы устанавливать деловые связи. Так что мы продали совсем немного (пришлось потом баулы домой везти). Но фурор произвели – наш, сибирский! Часть моих изделий была из меха, я шью из норки, песца. А мех – это всегда красиво. Рядом с нами расположилась экспозиция из Китая. Они долго заглядывали, почему у нас такая большая толпа собралась. Пришли сами поинтересоваться, увидели меховую одежду и давай ее фотографировать со всех сторон. На выставке наше ателье «Лана» поздравили с десятилетием.

Деловые связи Светлане удалось установить. Вот сейчас исполняет контракт, ей нужно отшить партию обуви для собак и отправить в Благовещенск: 350 комплектов, 1400 штук. Так что рабочие руки очень нужны. Ау, мастерицы!

От кутюр. Фото: предоставлено Светланой Кропаневой

ВОПРОС РЕБРОМ

А нужна ли одежда?

Евгений Суровцев, ветеринар с многолетним опытом (Красноярск):

- Нужна одежда собакам или нет – предмет вечного спора специалистов и любителей. Если отложить в сторону моменты, когда собаку берут, скажем, на праздник, тематическую выставку, то я бы подходил к вопросу исключительно с точки здравого смысла. Разумеется, никакая утепляющая одежда не нужна дворовым собакам, породам с густой шерстью и так далее. Они прекрасно адаптированы. Это даже навредит – нарушится теплообмен на прогулке. А вот если речь идет о собаках с короткими лапами (пример – такса), с тонким кожным покровом (борзые, легавые), бесшерстные (мексиканская голая), декоративные породы (искусственно выведенные, поэтому у них снижен иммунитет - мопс, чихуахуа), то их утеплить в мороз не помешает. Ведь многие владельцы вообще зимой переводят некоторых питомцев на домашний режим. Также легкие комбинезоны не будут лишними в грязную погоду для облегчения жизни хозяевам.