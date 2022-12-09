Накопились вопросы? – Ответим!

Смирнова Юлия Владимировна

Нюансы повышения тарифов, до какого числа нужно оплатить электроэнергию в этом году, как не остаться без света в праздники и почему некоторым клиентам вернутся деньги за электроэнергию? Эти и другие вопросы вы можете задать заместителю исполнительного директора по реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлии Владимировне Смирновой.

13 декабря в 16.00 топ-менеджер энергосбытовой компании проведет прямую линию в нашем официальном сообществе во "ВКонтакте".

Вопросы принимаются: в google-форме https://vk.cc/cjpNy7.

Во время «горячей линии» вопросы можно будет задавать в чате трансляции.