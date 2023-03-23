Segezha Group готовится к пожароопасному сезону в Красноярском крае

В ходе плановой подготовки к пожароопасному сезону Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») обустраивает арендуемые леса, закупает противопожарное оборудование, проводит аудит пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ).

Всего Segezha Group обустроит более 2400 км минерализованных полос и построит около 340 км лесных дорог круглогодичного действия.

Так, в Красноярском крае проложат 1,5 тыс. км минерализованных полос, проведут уход за противопожарными полосами длиной 1,8 тыс. км, построят более 270 км противопожарных дорог. 230 км дорожного полотна действующих лесных дорог будут реконструированы. Здесь создадут 49 мест отдыха для туристов, установят порядка 200 противопожарных аншлагов. Будут закуплены дополнительные мотопомпы, пожарные рукава и ёмкости на сумму около 15 млн руб.

В СЗФО так же проверяют укомплектование ПСПИ, уточняют показатели работ по противопожарному обустройству лесов. В прошлом году в регионах северо-запада обустроили новые минерализованные полосы протяженностью 2,2 тыс. км и провели уход за уже существующими, длиной более 3,6 тыс. км. Построили и реконструировали 856 км дорог противопожарного назначения. В этом году объем аналогичных мероприятий в СЗФО будет увеличен.

Во всех регионах присутствия холдинга проверяют схемы оповещения и мониторинга лесных пожаров. К началу пожароопасного периода также завершат проверку и подготовку техники для тушения лесных пожаров.

Одновременно Segezha Group тесно сотрудничает с лесопожарными структурами и органами власти. Сотрудники холдинга обновляют знания законодательного и нормативного регулирования охраны лесов от пожаров, изучают лесную пирологию и природу лесных пожаров. Так, в этом году 51 работник пройдёт обучение по специальности «Руководитель тушения лесных пожаров».

«В прошлом году сотрудники наших лесозаготовительных филиалов показали добросовестное отношение к выполнению противопожарных мероприятий по договорам аренды лесных участков. В этом году усиливаем наработанные компетенции, планируем создание единых систем координации и управления силами и средствами дивизиона, которые предназначены для предупреждения и тушения лесных пожаров. Будут проверены и учтены все пункты сосредоточения противопожарного инвентаря и техники, согласованы маршруты и графики патрулирования на весь пожароопасный период», - говорит вице-президент Segezha Group Евгений Баталов.

В 2023 году в случае оперативной необходимости в ликвидации лесных пожаров будут участвовать около 200 сотрудников и порядка 100 единиц лесопожарной техники. В наличии - тяжелая бульдозерная, вездеходная, землеройная, водовозная техника и тралы. Кроме того, на Сегежском ЦБК в прошлом году сформировали отдельный пожарный отряд с пожарной машиной: 30 сотрудников прошли стажировку в учебном центре МЧС Карелии и участвовали в тушении лесных пожаров в Карелии в 2022 году.

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