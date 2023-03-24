Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 марта 2023 23:04

В Красноярске на выходных потеплеет до +10 градусов

Публикуем прогноз погоды в Красноярске на выходные 25-26 марта 2023 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на выходных потеплеет до +10 градусов

В Красноярске на выходных потеплеет до +10 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на грядущих выходных ожидается потепление до +10 градусов. В Гидрометцентре составили прогноз погоды в Красноярске на выходные 25-26 марта 2023 года.

В субботу днем потеплеет до +7 градусов днем. Ожидается пасмурный день, но без осадков. Зато усилится ветер, возможны порывы до 4-10 метров в секунду. Ночью же похолодает до +1 градуса.

В воскресенье будет так же пасмурно, но сухо и ветрено, порывы могут достигать 13 метров в секунду. Дневная температура составит +10 градусов, ночью она понизится до +4 градусов.

Погода