В Красноярске на выходных потеплеет до +10 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на грядущих выходных ожидается потепление до +10 градусов. В Гидрометцентре составили прогноз погоды в Красноярске на выходные 25-26 марта 2023 года.

В субботу днем потеплеет до +7 градусов днем. Ожидается пасмурный день, но без осадков. Зато усилится ветер, возможны порывы до 4-10 метров в секунду. Ночью же похолодает до +1 градуса.

В воскресенье будет так же пасмурно, но сухо и ветрено, порывы могут достигать 13 метров в секунду. Дневная температура составит +10 градусов, ночью она понизится до +4 градусов.