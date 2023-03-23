Большой фестиваль мультфильмов в Красноярском крае 2023: время, место, программа БФМ

Фото: Большой фестиваль мультфильмов

Большой фестиваль мультфильмов в Красноярском крае 2023 пройдет в пятнадцатый раз. Он будет проходить в нескольких городах с 24 марта по 2 апреля. Рассказываем о времени, месте и программе БФМ. Следить за изменениями можно здесь.

Программа БФМ-2023 в Красноярском крае стартует 24 марта 2023 года. Он будет проходить в нескольких населенных пунктах региона: Енисейске, Лесосибирске, Канске, Ужуре, Минусинске, Ачинске, Иланском, поселках Нижний Ингаш, Шушенское, Вагино, Абан, Солонцы, а также в селах Каратузское, Новоселово, Курагино и Сухубузимское. Зрителям совершенно бесплатно покажут лучшие детские мультфильмы двух последних лет.

С 29 марта по 2 апреля 2023 года начнет работать основная площадка БФМ – в «Доме кино» в Красноярске (пр. Мира, 88). Здесь будут действовать 5 программ мероприятий – все для взрослой аудитории. Зрителям покажут подборку лучших мультфильмов, созданных в России.