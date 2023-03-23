В Красноярском крае расширили список военнослужащих, претендующих на единовременную выплату Фото: Мария ЛЕНЦ

Публикуем расширенный список военнослужащих СВО, претендующих на единовременную выплату в Красноярском крае в 2023 году. Расширить его поручил глава региона Александр Усс. Ранее принятые меры поддержки можно посмотреть по ссылке.

Какие меры поддержки для военнослужащих в СВО ввели в Красноярском крае в марте 2023 года

- единовременная выплата в 300 тысяч рублей для участников добровольческих формирований, заключившим контракт с министерством обороны РФ;

- единовременная выплата в 100 тысяч рублей доступна сотрудникам регионального МВД, направленных для исполнения служебных обязанностей в зону спецоперации.

Новая мера поддержки для красноярских военнослужащих в СВО касается тех, кто находится или находился в зоне спецоперации с 24 февраля 2022 года. Списки будут направлены в краевые военкоматы и МВД по краю.

Список уже существующих выплат, а также тех, кто имеет на них право, опубликован и на официальном портале Красноярского края.

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