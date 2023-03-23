В Красноярске проверили на качество пиццу «Пепперони» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске специалисты Центра стандартизации, метрологии и измерений решили проверить на качество пиццу. В последнее время спрос на этот продукт значительно вырос у горожан, увеличилось и количество заведений общепита, которые специализируются на этом. Можно доставкой на дом, можно прийти непосредственно в учреждение и посидеть за столиком. Тут важным критерием является качество. Вот именно им заинтересовались эксперты.

Разнообразие пицц – великое множество, поэтому решено было взять одну из самых популярных у ценителей итальянской кухни – «Пепперони» (классический рецепт: пряная колбаса пепперони с лёгкой перчинкой, сливочный сыр моцарелла и нежный томатный соус с итальянскими травами).

Специалисты ЦСМ сделали заказ у производителей в одно и то же время. Всего – семь образцов. Исследование проводили в аккредитованном испытательном центре. Алгоритм тот же, как обычно: сначала проверяли состав, биологические показатели, соответствие требованиям по качеству и содержанию. А затем – на вкус.

- Подводя итог проведенного мониторинга, можно с уверенностью сказать, что любители пиццы «Пепперони» могут быть уверены в качестве и безопасности любимого блюда. Предприятиям общественного питания города Красноярска выражаем благодарность за производство качественной продукции и хотим пожелать им в дальнейшем держать марку, соблюдать установленные стандарты при изготовлении продукции и радовать покупателей вкусной и ароматной пиццей, - подвели итоги в Центре стандартизации.