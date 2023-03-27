Ипотечная экономия: 7 способов платить за квартиру в Красноярске меньше

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Ипотека для большинства россиян остается единственным способом купить собственное жилье. Статистика это подтверждает: в феврале 2023 года Сбер выдал 77 тысяч ипотек — это на 44% больше январских показателей. Доступной для большинства новоселов ипотека остается благодаря программам господдержки, а также специальным предложениям застройщиков, готовых взять на себя часть процентов по кредиту. И все же чем дешевле обходится ипотека, тем лучше. Вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера разбираемся, как снизить нагрузку по жилищному займу до и после его получения.

ВЫБРАТЬ «ВЫГОДНЫЙ» БАНК

Перед тем, как подавать заявку на ипотеку, стоит проанализировать предложения максимального числа банков. Не забудьте о том, где вы получаете зарплату: таким клиентам часто предлагают более выгодные условия — можно сэкономить от 0,3% до 1% ставки по кредиту, а иногда и больше. Да еще и время сберечь. К примеру, если потенциальный заемщик получает зарплату на карту Сбербанка больше 3 месяцев, подтверждать документами свой доход и занятость при оформлении ипотеки не придется — эта информация в базе уже есть. Кроме того, зарплатные клиенты Сбера могут рассчитывать на скидку 1,5% по ипотечной ставке. Более подробно об этом можно узнать здесь.

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ВЫБРАТЬ ЛЬГОТНУЮ ПРОГРАММУ

Многие жители Красноярска могут рассчитывать на льготные ипотечные программы: родители — на «Семейную ипотеку», программисты — на «Ипотеку для IT», и почти все — на «Господдержку». Уточнить, какие именно сниженные ставки доступны вашей семье, можно прямо в банке. Или на сервисе Домклик — здесь можно изучить и онлайн рассчитать условия всех льготных кредитов на жилье и, если вы соответствуете требованиям сразу нескольких программ, выбрать самую выгодную.

СНИЗИТЬ СТАВКУ С ПОМОЩЬЮ ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ

Чем ниже ипотечная ставка — тем меньше переплата, особенно в пересчете на весь срок кредита. Каждая десятая процента в вашу пользу может сэкономить сотни тысяч рублей. Как получить и где искать такие «скидки»? Например, на том же Домклик: при покупке недвижимости на этом сервисе Сбербанк снижает ставку на 0,3%. Еще на столько же ставка упадет при использовании услуги «Электронная регистрация».

Некоторые банки предлагают снизить «процент» по ипотеке с помощью специального платежа при оформлении займа. Один раз вносишь определенную сумму — а потом 15 – 20 – 30 лет пользуешься пониженной ставкой. Например, при покупке квартиры на вторичном рынке с жилищным кредитом Сбера с помощью такого единоразового платежа ставку можно уменьшить сразу на 1,5%. Как это работает — читайте в журнале Домклик.

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УЗНАТЬ ВСЕ ПРО СТРАХОВКУ

Важно изучить стоимость страховки и количество страховых компаний, с которыми работает банк. Поскольку продлевать полис придется каждый год, следует правильно оценить суммарные затраты — а сколько вы отдадите за него за все годы кредита?

Есть два вида страхования при ипотеке: страхование жизни и здоровья и страхование залогового имущества. Застраховать имущество нужно будет обязательно, без этого банк не выдаст кредит. Страхование жизни и здоровья — дело добровольное. С одной стороны, это дополнительные расходы, с другой — при наступлении несчастного случая страховая компания выплатит банку ваш кредит. Также оформление полиса страхования жизни и здоровья помогает снизить ипотечную ставку — в Сбере, например, на 1%. Кстати, если ипотеку погасить досрочно, часть денег за страховку можно вернуть. В данном случае речь идет о том, что ваш очередной годовой полис действует, допустим, до конца декабря, а все выплаты по ипотеке вы «закрыли» в апреле. Можно подать заявление на возврат в компанию, где оформлялась страховка, и возвратить часть «неиспользованных» средств.

УВЕЛИЧИТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС

Чем больше первоначальный взнос — тем меньше переплата по кредиту. Помимо этого банк рассматривает единовременное внесение большой суммы как подтверждение финансовой благонадежности заемщика. О том, как быстро накопить нужную сумму для первоначального взноса по ипотеке, эксперты подробно рассказали в журнале Домклик.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ПОЛУЧАТЬ ИПОТЕКУ ЧАСТЯМИ

Сегодня покупателям квартир в строящихся домах доступен удобный финансовый продукт — траншевая ипотека. Суть в том, что весь кредит делится на части. Первую часть суммы банк перечисляет застройщику сразу же, и дольщик выплачивает ипотеку только с нее. Вторую переводит при вводе объекта в эксплуатацию. Получение кредита траншами позволяет снизить финансовую нагрузку на период строительства квартиры — ежемесячные платежи меньше. Очень удобно для тех, кто ждет сдачи дома и новоселья в съемной квартире.

В Сбере получать ипотечный кредит частями можно и при выборе госпрограмм.

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ СО СРОКОМ И ПОГАШЕНИЕМ

Максимальный срок, на который можно взять ипотеку, — 30 лет. Чем больше срок кредита, тем больше переплата банку, но ниже ежемесячный платеж. Но если погашать ипотеку досрочно, размер переплаты уменьшается. Отсюда вывод: при любой возможности стоит вносить дополнительные взносы по ипотеке. Налоговые вычеты, премии, сэкономленные деньги — любая тысяча, вложенная сегодня в погашение займа, сэкономит вам десятки тысяч в ближайшие годы.

Лайфхак: после каждого досрочного «взноса» заглядывайте в свой график платежей. Но смотрите не на размер оставшейся суммы займа — если ваша ипотека равна 4 миллионам, а вы закинули всего «десяточку», она не особо изменится. Смотрите в строчку «переплата по кредиту» — она гораздо нагляднее покажет, как сильно уменьшаются предстоящие вам расходы после любого внепланового платежа.

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